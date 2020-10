GP Portogallo: la griglia di partenza definitiva

La griglia di partenza del GP del Portogallo vede scattare dalla pole position Hamilton, davanti a Bottas e Verstappen

Dopo ben 24 anni, la Formula 1 è tornata sul tracciato di Portimao. E’ stata una qualifica elettrizzante, che ha tenuto gli appassionati con il fiato sospeso fino agli ultimi istanti. Ad avere la meglio è stato, ancora una volta, Hamilton. E’ con talento e astuzia che il britannico ha conquistato la sua 97esima pole position in carriera. A seguirlo il suo compagno di squadra, Valtteri Bottas, che ha lottato fino all’ultimo per conquistare la prima piazza. Terzo Max Verstappen, che partirà dalla seconda fila al fianco del monegasco Charles Leclerc.

Dietro la SF1000, a pochi decimi di distanza, si sono piazzati Perez e Albon. I due piloti McLaren hanno siglato il settimo e l’ottavo tempo, davanti all’AlphaTauri di Pierre Gasly. Ha chiuso la top ten Daniel Ricciardo, che però non è riuscito a segnare alcun tempo durante la Q3. Infatti, per via di un testacoda in Q2, i meccanici della Renault hanno dovuto lavorare sulla vettura, impedendo l’uscita in pista al pilota.

Despite this late crunch in Q2, Danny Ric will start Sunday’s race from inside the top 🔟#PortugueseGP 🇵🇹 #F1 pic.twitter.com/N9lAnMkrr3 — Formula 1 (@F1) October 24, 2020

FUORI DALLA TOP TEN

I primi esclusi della top ten sono Ocon e Stroll, davanti a Kvyat e ad uno stratosferico George Russell. Il pilota della Williams ha fatto ancora una volta la differenza, mettendo in mostra il suo incredibile talento. Infatti, grazie ad un ottimo giro è riuscito a passare il taglio della Q1 e a perfezionarsi poi in Q2. Il britannico ha infatti chiuso la sua qualifica in 14esima posizione, davanti alla Ferrari del tedesco.

Se Charles sembra aver trovato un po’ di sollievo dagli aggiornamenti Ferrari, Sebastian invece no. Anche sul tracciato di Portimao Vettel ha fatto fatica a gestire la sua SF1000. A seguirlo, ci sono le due Alfa Romeo e le Haas. Chiude la classifica il pilota canadese Latifi.

Il GP del Portogallo si preannuncia interessante e ricco di colpi di scena. In particolare, saranno da tenere d’occhio le due Mercedes, le Ferrari e la Racing Point di Perez che hanno optato per una strategia diversa. Infatti, questi ultimi partiranno tutti con le mescole medie, a differenza degli avversari che si sono qualificati con gli pneumatici soft.

LA GRIGLIA DI PARTENZA

Ecco la griglia di partenza definitiva del GP del Portogallo:

PRIMA FILA:

Lewis Hamilton (Mercedes)

Valtteri Bottas (Mercedes)

SECONDA FILA:

Max Verstappen (Red Bull)

Charles Leclerc (Ferarri)

TERZA FILA:

Sergio Perez (Racing Point)

Alex Albon (Red Bull)

QUARTA FILA:

Carlos Sainz (Mclaren)

Lando Norris (McLaren)

QUINTA FILA:

Pierre Gasly (AlphaTauri)

Daniel Ricciardo (Renault)

SESTA FILA:

Esteban Ocon (Renault)

Lance Stroll (Racing Point)

SETTIMA FILA:

Daniil Kvyat (AlphaTauri)

George Russell (Williams)

OTTAVA FILA:

Sebastian Vettel (Ferarri)

Kimi Raikkonen (Alfa Romeo)

NONA FILA:

Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo)

Romain Gosjean (Haas)

DECIMA FILA:

Kevin Magnussen (Haas)

Nicholas Latifi (Williams)