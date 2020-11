GP Turchia: Grosjean ha perso il volo per Istanbul

Grosjean ha annunciato di aver perso il volo per il GP della Turchia

Questo weekend la Formula 1 correrà sul circuito di Istanbul. Solitamente i piloti si mettono in viaggio il mercoledì per raggiungere la pista il giovedì e cominciare le attività. Dovrà però cambiare i suoi piani il pilota francese della Haas. Infatti, Romain Grosjean ha annunciato tramite i suoi social che ha perso il volo per il GP della Turchia.

Sul suo profilo Instagram ha così scritto: “Oddio, ho perso il mio volo. Piano B: volerò domani mattina”. Il pilota francese non sarà in Turchia questa sera. Si tratta però solo di un breve ritardo, che non comprometterà il suo weekend.

Missed my flight to go to Istanbul…that’s a good start RG 🤣💩🙈

Already sorted out a plan for tomorrow am tho 🙏 — Romain Grosjean (@RGrosjean) November 11, 2020

Secondo quanto ha comunicato Grosjean, il pilota francese avrà un’altra possibilità per raggiungere i suoi colleghi. Infatti, prenderà il primo volo disponibile domani mattina. Tuttavia, questo non significa che per certo riuscirà a raggiungere l’Istanbul Park in tempo per la conferenza stampa di domani pomeriggio.

Per certo sarà al volante della Haas venerdì, pronto a correre le prove libere. Gli rimangono le ultime quattro gare da correre in Formula 1 con il team americano. Infatti, con la fine della stagione 2020 terminerà il suo contratto. Non si hanno ancora certezze sul futuro di Grosjean. Al momento sembra resterà escluso dalla Categoria Regina, visto che i posti disponibili iniziano a scarseggiare. Infatti, sembra stia cercando un sedile in altre categorie, come la Formula E e il World Endurance Championship.