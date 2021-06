GP Stiria: Alonso nei primi sei in entrambe le sessioni di libere

Un’altra giornata di libere incoraggiante per Fernando Alonso per il GP di Stiria. L’asturiano era nei primi sei in entrambi le sessioni

Anche il venerdì di prove libere per il GP di Stiria è stato incoraggiante per Alonso. Lo spagnolo ha avuto buone sensazioni perché si è trovato a suo agio con la vettura. Infatti ha concluso entrambi le sessioni nelle prime sei posizioni. Lo spagnolo ha ottenuto il sesto posto nella prima sessione e il quinto nella seconda. Due ottimi risultati sia per lui che per Alpine, che infondono fiducia. Un’altra gioia il team francese l’ha ottenuta con il terzo posto di Ocon nella seconda sessione di libere. Potrebbe quindi essere un weekend forte e competitivo in Austria per Alpine? La prova del nove si avrà domani.

VI E’ ANCORA DEL POTENZIALE DA SPREMERE NELL’ALPINE?

Alonso afferma che si è sentito a suo agio con l’A521, seppur sottolinea che i suoi giri non siano stati ottimali. Lo spagnolo spera di continuare questo trend per il resto del weekend, in modo da ottenere un buon risultato sia in qualifica che in gara. “La vettura si è comportata bene sin dalla prima sessione di libere. Non avendo effettuato giri perfetti, penso che c’è ancora del potenziale da spremere nella monoposto. Questo ci dà fiducia per domani in qualifica. Speriamo che tutto continui così, in modo da poter avere un weekend competitivo“, ha dichiarato Alonso dopo le prove libere del venerdì del GP di Stiria.

Alonso e Alpine si aspettavano pioggia per la seconda sessione di libere, ma alla fine vi è stata giusto qualche goccia all’inizio. L’assenza di pioggia li ha aiutati, in quanto sono stati in grado di completare il programma pianificato. Perciò hanno disputato un venerdì tranquillo. “E’ stato un venerdì tranquillo per noi. Ci aspettavamo pioggia durante la seconda sessione di prove libere, invece non è stato così. Ciò ci ha consentito di completare il programma pianificato”, ha così concluso l’asturiano.