GP Spagna: la griglia di partenza

Leclerc si aggiudica la pole sul tracciato del Montmelò, seguito da Verstappen e dal compagno di squadra Sainz

Le libere del venerdì avevano innescato in casa Ferrari dubbi e consapevolezza, al tempo stesso. Entrambi convogliavano in un unico obiettivo: migliorare in ottica qualifica e gara. Per la qualifica ogni dubbio è stato spazzato via. Un magico Leclerc occupa infatti la prima piazzola della griglia di partenza per il GP di Spagna, mentre Sainz è terzo. Il monegasco si è riscattato dal testacoda avuto al primo tentativo del Q3, togliendo dal cilindro un giro super, che gli ha permesso di ottenere la pole position. Il punto debole relativo al passo gara sarà un problema domani? O è stato risolto?

Il team di Maranello ieri ha fatto le ore piccole, infrangendo il coprifuoco per sostituire il telaio di Sainz. Avrà risolto anche la problematica relativa al passo gara? Red Bull in questo è pericolosissima, perciò si prospetta una lotta infuocata sin dalla partenza. Verstappen in seconda posizione si trova a sandwich tra le due Rosse. Invece Perez relegato in quinta, è a sandwich tra le Mercedes, rispettivamente di Russell in quarta posizione e di Hamilton in sesta. Questo sembra un gradito ritorno verso i piani alti per il team di Brackley, la quadra perduta è stata trovata?

In settima posizione troviamo l’Alfa Romeo di Bottas, seguita dalla Haas di Magnussen. Chiudono la top ten la Mclaren di Ricciardo in nona posizione e la Haas di Schumacher in decima. Osservando la griglia di partenza del GP di Spagna, vediamo relegato in 17esima posizione l’altro eroe di casa: Fernando Alonso. Ciò a causa di un malinteso con il suo ingegnere di pista, seppur Alpine rispetto a ieri ha mostrato una mancanza di ritmo, sin dalla terza sessione di libere.

La griglia di partenza del GP di Spagna

1) Charles Leclerc

2) Max Verstappen

3) Carlos Sainz

4) George Russell

5) Sergio Perez

6) Lewis Hamilton

7) Valtteri Bottas

8) Kevin Magnussen

9) Daniel Ricciardo

10) Mick Schumacher

11) Lando Norris

12) Esteban Ocon

13) Yuki Tsunoda

14) Pierre Gasly

15) Guanyu Zhou

16) Sebastian Vettel

17) Fernando Alonso

18) Lance Stroll

19) Alexander Albon

20) Nicholas Latifi