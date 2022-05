GP Spagna, Ferrari: “C’è ancora molto lavoro da fare, ma…”

Buona prestazione sul giro secco per la Ferrari nel venerdì di libere per il GP di Spagna. Ma in cosa deve ancora migliorare?

Venerdì produttivo per il team di Maranello, ma c’è ancora diverso lavoro da fare. Dopo la prima giornata di libere per il GP di Spagna, la Ferrari ha diversi dati da analizzare, ma anche la consapevolezza di dover migliorare. Tra gli aspetti da migliorare vi è anche il passo gara, perciò al team aspetta una serata di corposo lavoro. Qual è l’obiettivo principale? Essere competitivi sia in qualifica che in gara. Perciò è necessario trovare il giusto assetto e capire cosa fare per estrarre ulteriormente il potenziale della F1-75.

Durante la prima sessione di libere Leclerc e Sainz hanno testato alcuni aggiornamenti aerodinamici. Sono scesi in pista con la mescola Hard, con cui hanno ottenuto rispettivamente il crono di 1:22.746 e 1:23.177. Dopo una sosta ai box, su entrambe le monoposto è stata montata la mescola Soft. Il monegasco e lo spagnolo hanno così scalato la classifica, posizionandosi in prima e seconda posizione, rispettivamente con il crono di 1:19.828 e 1:19.907. Negli ultimi venti minuti il team ha effettuato prove con maggior carico di carburante. Leclerc e Sainz hanno percorso 27 giri ciascuno.

La seconda sessione di libere è iniziata per entrambi i piloti con la mescola Medium, a cui poi è seguita quella Soft. Con quest’ultima mescola Leclerc e Sainz hanno effettuato rispettivamente il crono di 1:19.670 (miglior tempo) e 1:19.990 (quarto). Nell’ultima mezz’ora a disposizione il lavoro si è concentrato sui long run con maggior carico di carburante, in ottica gara. Con tale configurazione la Ferrari ha capito che c’è ancora molto lavoro da fare per il GP di Spagna. Il monegasco ha percorso 29 giri, mentre lo spagnolo ne ha effettuati 31.

Dichiarazioni Leclerc

A riguardo Leclerc ha dichiarato: “I giri effettuati in ottica della qualifica non sono stati male. Però abbiamo ancora parecchio lavoro da fare, soprattutto per quel che riguarda la gestione delle mescole. Dobbiamo migliorare anche il passo gara. Ci siamo trovati più a nostro agio con la mescola Soft, rispetto alla Medium. Stasera analizzeremo tutti i dati raccolti, che sono molto più significativi rispetto a quelli raccolti nei test invernali. In tal modo, potremo individuare i margini di miglioramento che potranno esserci per noi su questo tracciato”.

Dichiarazioni Sainz

Sainz invece ha affermato: “La seconda sessione di libere è stata un po’ più complicata rispetto alla prima, a causa del set-up. Analizzando i dati raccolti, sono certo che riusciremo a trovare il giusto assetto. Sembra che ci sia un notevole degrado con le alte temperature su questo tracciato. Ciò potrebbe essere cruciale in gara, perciò dobbiamo lavorarci attentamente. Sono rimasto impressionato dal numero di appassionati presenti già oggi sulle tribune. E’ bellissimo vedere così tanta gente che fa il tifo per noi: ci regala sensazioni speciali e una motivazione in più”.