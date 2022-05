GP Spagna, Mercedes: “Siamo molto contenti dei progressi”

Sarà un weekend del GP di Spagna impegnativo per Mercedes, chiamata a brillare dopo un venerdì di buone prestazioni

Si apre oggi il sesto weekend di gara in calendario. Nell’assolata regione della Catalogna, si torna al Circuit de Barcelona-Catalunya dopo i test pre stagionali di questo inverno. Sembra che gli aggiornamenti portati dalla scuderia di Brackley stiano dando i risultati sperati. Si è vista, infatti, una Mercedes arrembante in entrambe le sessioni. Buone prestazioni di entrambi gli alfieri e tempi competitivi fanno ben sperare i tifosi di Russell e Hamilton. Vedremo una Mercedes a podio in questo GP di Spagna?

Al termine della prima sessione di prove libere Lewis Hamilton si è piazzato al sesto posto, con un tempo di 1:20.811. Il suo compagno di squadra George Russell ha stampato un crono di 1:20.590 che l’ha portato al quarto posto. Nelle FP2, invece, Hamilton ha concluso al terzo posto con un crono di 1:19.874, mentre Russell ha terminato in seconda piazza con un tempo di 1:19.787.

Le dichiarazioni di Hamilton:

Al termine delle due sessioni di prove libere si è espresso il britannico: “Sono super felice dei progressi e vorrei fare un enorme ringraziamento al team tornato in fabbrica per tutto il duro lavoro. Un team che ha rifiutato di arrendersi e ha continuato a spingere. Non siamo ancora i più veloci, ma penso che siamo sulla buona strada. È la prima volta che percorriamo il rettilineo senza rimbalzare. Abbiamo ancora alcuni punti di porpoising, ma è molto meglio. Stiamo iniziando a sfruttare il potenziale della monoposto”.

“Abbiamo portato alcuni aggiornamenti e ora dobbiamo metterli a punto. Abbiamo molti dati da esaminare per posizionare la monoposto, penso che possiamo portarla in un posto ancora migliore per domani per sperare di stare molto vicini ai piloti davanti. Il degrado sarà la chiave qui, con queste gomme non puoi attaccare molto: richiedono molta gestione a queste temperature”, ha affermato Hamilton.

Le dichiarazioni di Russell:

Anche Russell si è espresso a riguardo: “A Miami siamo stati i più veloci venerdì, qui siamo secondi ma la monoposto sta decisamente reagendo in modo diverso. La Red Bull sembra ancora molto forte ed è la squadra da non sottovalutare al momento. Non vedo alcun motivo per cui non possiamo essere così vicini, se non un po’ più vicini, ai primi per tutto il fine settimana”.

“Con le differenze nelle modalità di potenza è difficile dire dove siamo sul vero ritmo, Ferrari e Red Bull sembravano essere nelle loro modalità di potenza più basse. Il degrado è stato enorme per tutti e questo sarà il punto di svolta nella gara di domenica, quindi questo sarà il nostro obiettivo stasera”, ha affermato Russell per concludere.