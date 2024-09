GP Singapore, Hamilton: “Speriamo di poter lottare per P1”

GP Singapore, Lewis Hamilton è terzo al termine delle qualifiche disputate sul circuito cittadino di Marina Bay

Si sono concluse le qualifiche sul circuito di Marina Bay, valide per il GP Singapore, che scatterà domenica alle ore 14.00 (ore italiane), con Lewis Hamilton e la Mercedes che conquistano il terzo posto sulla griglia di partenza.

Mercedes che sembra abbia ritrovato il giusto passo, specialmente in qualifica, cosa che non accadeva da qualche Gran Premio. Nelle prove libere sia Lewis Hamilton, che George Russell, si sono lamentati delle difficoltà che trovavano, in particolare a livello di bilanciamento e nel trovare il giusto set-up.

Oggi in qualifica la vettura, è andata meglio, tanto da riuscire a piazzarsi alle spalle della McLaren di Lando Norris e della Red Bull di Max Verstappen. Lewis Hamilton e George Russell completano la seconda fila tutta Mercedes, facendo meglio dell’altra McLaren vincitrice del GP Azerbaijan, quella di Oscar Piastri.

That’s P3 and P4 for Lewis and George in Singapore as the team lock out the second row! A fascinating and challenging session for us but ultimately a solid recovery overnight. All to play for tomorrow ➡️ pic.twitter.com/Q0mx1jEeaG — Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team (@MercedesAMGF1) September 21, 2024

Lewis: “Vettura viva per la prima volta”

“Il pubblico oggi è incredibile, sia quando siamo stati al Fan Forum ma anche qui. Un ringraziamento enorme a tutti loro, per il loro supporto. Alcuni dei miei tifosi, hanno viaggiato da ovunque per essere qui. Perciò sono molto grato,” ha esordito Lewis Hamilton, nelle interviste di rito al termine delle qualifiche del GP Singapore 2024.

“Le mie qualifiche sono state un disastro, per me, per tutto l’anno. Ho lavorato tantissimo, per cercare di riportarmi lì davanti. All’improvviso, ho sentito la vettura viva per la prima volta, dopo tanto tempo in qualifica. Un po’ un peccato, perché abbiamo fatto parecchio fatica a trovare ritmo. Fare il giro alla fine, è stato un po’ complicato. Probabilmente, c’era ancora un piccolo margine della vettura, tuttavia sono molto contento del risultato. Con i meccanici, abbiamo fatto molti cambiamenti, soprattutto a livello di bilanciamento e ogni giorno del weekend. Voglio ringraziarli per quello che hanno fatto, spero di poter essere nella giusta posizione per lottare per la vittoria domani,” ha aggiunto Lewis Hamilton.

Le modifiche effettuate in questi giorni, sembrano abbiano migliorato la W15 in termini di prestazioni sul giro secco. Ora, la palla passa alla gara di domani, dove si vedrà se questa ritrovata velocità, possa aiutare Lewis Hamilton e la Mercedes a ottenere un miglior risultato.

“Per questo non ho idea. Prendiamo la giornata alla volta. Oggi è stata una giornata fantastica, per la prima volta ci siamo ritrovati davanti. Le McLaren sono state molto veloci, ogni weekend, speriamo di poter tenere il loro passo. Magari non proprio della McLaren, ma noi sicuramente daremo tutto,” ha aggiunto in conclusione, il 7 volte campione del mondo di Formula 1.