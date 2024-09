GP Singapore, griglia di partenza: caos in pista

La pista poco gommata ha reso le qualifiche del GP di Singapore ancora più difficili, ma ha confermato le aspettative della griglia

La giornata di sabato del GP di Singapore ha svelato una griglia di partenza ricca di sorprese e di conferme, con alcuni protagonisti inaspettati e altri fuori dai giochi molto presto. Le prove libere della mattina hanno lasciato presagire una generale difficoltà per tutte le scuderie, ma le qualifiche non hanno riservato grandi stravolgimenti rispetto alle aspettative. Lando Norris ha conquistato la pole position, confermandosi in forma smagliante fin dalle prove libere. Sorpresa negativa, invece, per le Ferrari in seria difficoltà fin dalla Q1.

Q1: Ferrari in crisi, Colapinto brilla

La Q1 ha messo subito in evidenza le difficoltà della Ferrari. Sainz si è salvato per un soffio, mentre Leclerc ha rischiato di essere eliminato già nelle prime battute. A sorpresa Franco Colapinto, che, dopo ottime prestazioni nelle prove libere, è riuscito a superare anche questa fase iniziale. Ha dimostrato quindi ancora una volta il suo talento. Dal canto suo, Norris ha confermato il suo passo fin da subito, mentre Verstappen ha lottato duramente, alternando giri veloci, ma fermandosi in seconda posizione dietro al britannico.

Q2: Hulkenberg nella top 10, fuori Perez e le Alpine

In Q2 Hulkenberg è entrato in top 10, mentre Yuki Tsunoda ha eliminato le due Williams, sebbene si fossero mostrate competitive nelle libere. Le Alpine, entrambe fuori dai giochi dopo la seconda sessione, hanno confermato il loro periodo di crisi senza fine. Ancora più inattesa è stata l’eliminazione di Sergio Perez, a dimostrazione che probabilmente solo il circuito di Baku è stato favorevole per il messicano.

RED FLAG Sainz goes into the barriers at the final corner He looks okay #F1 #SingaporeGP pic.twitter.com/s0zVabG6gS — Formula 1 (@F1) September 21, 2024



Q3: colpi di scena e una griglia stravolta a Singapore

Il Q3 del Gran Premio di Singapore ha regalato una vera sorpresa. Sainz ha pagato per primo il prezzo di una regolazione errata e gomme troppo fredde, finendo contro il muro. Questo incidente gli costerà caro: partirà dalla decima posizione. Nel frattempo, Norris, con un tempo stellare, ha visto il suo miglior giro cancellato. Dopo una pausa di un quarto d’ora per la bandiera rossa, i piloti hanno avuto solo un minuto e mezzo per tentare un ultimo giro veloce.

Norris, inizialmente più lento rispetto ai suoi giri precedenti, ha lasciato spazio a Piastri nei primi settori, ma è riuscito a recuperare e chiudere al comando, conquistando la pole. Leclerc non ha mantenuto la promessa di una prima fila, scivolando al nono posto accanto a Sainz a causa di un track limits che ha visto cancellare il suo giro. Versappen ha concluso in seconda posizione pronto a dare battaglia.

Il campionato, già riaperto da sorprese precedenti, promette spettacolo anche in gara.

Ecco la griglia di partenza di domani:

Norris Verstappen Hamilton Russell Piastri Hulkenberg Alonso Tsunoda Leclerc Sainz Albon Colapinto Perez Magnussen Ocon Ricciardo Stroll Gasly Bottas Zhou

Francesca Luna Barone