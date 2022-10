FORMULA 1 LIVE – GP Singapore: la gara in diretta streaming

Tutto pronto dal circuito da Marina Bay per il GP di Singapore, diciassettesima prova del mondiale di Formula 1 che sarà trasmessa anche in diretta live anche su F1world.

Dove aver assistito ad una sessione qualifiche, piena di sorprese Charles Leclerc conquista la sua nona pole stagionale, facendo meglio di Sergio Perez che a sorpresa è riuscito ad avere la meglio su Lewis Hamilton assolutamente a suo agio su questo tracciato e Carlos Sainz. Bella qualifica per Fernando Alonso (5°) che proprio nelle fasi finali della Q3 ha sorpreso tutti conquistando la pole temporanea. Lo spagnolo ora dovrò vedersela Lando Norris e Pierre Gasly mentre Max Verstappen è costretto ad un insolito ottavo posto. Il pilota olandese dopo aver messo a segno due intertempi record nelle fasi finali della qualifica ha dovuto mettere la freccia ed è rientrato in pit-lane presumibilmente per mancanza di benzina.

E allora mettiamoci comodi e godiamoci questo diciassettesimo appuntamento della stagione 2022 che inizierà alle ore 14:00.



Il 13° Gran Premio di Singapore sarà trasmesso in diretta su Sky Sport F1 HD

