GP Singapore, anteprima: circuito, meteo

GP Singapore, round 15. La Formula 1 affronta le ultime 8 tappe del mondiale 2023. Nel weekend si corre a Marina Bay, in Singapore

GP Singapore 2023, anteprima – Salutata Monza e l’Europa, la Formula 1 riparte con un back-to-back nel continente asiatico: nei prossimi due weekend, si terranno il GP Singapore e il GP Giappone.

Il mondiale ormai si avvia verso le ultime 8 gare in programma, dove potrebbero essere assegnati i titoli iridati 2023. Si comincia con il Singapore e il circuito di Marina Bay, con la gara che si svolgerà come da tradizione in notturna.

Dopo aver vissuto una serie di circuiti classici, si torna a correre su un tracciato cittadino, che utilizza le strade civili e si snoda tra muretti e guardrail molto vicini, e dove il minimo errore può diventare un problema, per l’esito della gara.

Altro circuito e nuova sfida per i nostri protagonisti, con Max Verstappen sempre più vicino alla conquista del titolo iridato, al volante della sua strabiliante RB19, così come per la Red Bull nel campionato costruttori.

Tutti gli altri, proveranno a frenare il dominio dell’olandese e i record di vittorie che sta collezionando. Impresa non facile, vista la supremazia e competitività del pilota e della sua monoposto, che non finora non accenna a mostrare problemi.

L’unico che potrebbe riuscirci è Sergio Perez, pilota e compagno di squadra di Max Verstappen, anch’egli al volante della Red Bull RB19. Il messicano a parte qualche gara conclusa bene e vincendo, si è spesso trovato in difficoltà e anche a livello di competitività. In questa stagione, abbiamo visto un Sergio Perez a suo agio con i tracciati cittadini, dove ha anche vinto. Lo scorso anno, a Singapore il messicano è stato protagonista e ha vinto. Vedremo, se domenica riuscirà a fare altrettanto.

Attesa per le sfide tra gli altri team e piloti

Dopo l’ottimo weekend di Monza, la Ferrari è attesa a Singapore, dove si vedrà come si comporterà la SF-23 con gli ultimi aggiornamenti, e se potrà essere protagonista in positivo. I buoni risultati ottenuti dai piloti, Carlos Sainz e Charles Leclerc, hanno permesso alla Scuderia di salire al terzo posto nel Campionato Costruttori, scavalcando l’Aston Martin. Da qui all’ultima gara, l’obiettivo è di ottenere il miglior piazzamento in classifica alle spalle della Red Bull, e continuare a lavorare sulla vettura magari in ottica 2024. E chissà che possa arrivare una vittoria entro la fine del 2023. Intanto, vediamo come andrà sul circuito di Marina Bay, dove in passato la Ferrari ha ottenuto delle vittorie.



Vedremo come si comporterà la Mercedes, reduce da ultime gare poco soddisfacenti in termini di risultati. Malgrado gli aggiornamenti portati, sia Lewis Hamilton che George Russell, si sono trovati con prestazioni un po’ lontani dai rivali. Singapore è un circuito con caratteristiche diverse da Monza, e vedremo se la W14 si possa trovare meglio.

Marina Bay Street Circuit è un circuito cittadino, che come è accaduto negli anni passati, i colpi di scena sono dietro l’angolo. La presenza dei muretti molto vicini alla carreggiata, spingono i piloti a cercare di non commettere errori, per non rischiare di compromettere le prestazioni, e quindi i risultati in gara. Talvolta il desiderio di spingersi oltre il limite, può portarli a baciare i muretti, con tutti i rischi che comporta…

I sorpassi sono pressoché difficili, e la possibilità di vedere in azione la Safety Car è alta. Pertanto, sarà fondamentale un buon set-up della macchina, e anche la strategia, per ritrovarsi in una buona posizione per lo meno fino al traguardo. La gara è in notturna, in uno scenario davvero suggestivo. Un appuntamento da non perdere, per vedere chi riuscirà a vincere il GP Singapore.

Marina Bay Circuit

Il Singapore Street Circuit, meglio conosciuto come Marina Bay Street Circuit, è un circuito non permanente situato nella località di Marina Bay. È una pista realizzata e progettata da Hermann Tilke, che attraversa le zone più belle e suggestive della città, più o meno come avviene a Montecarlo, snodandosi lungo le strade vicino al porto.

Tre anni dopo l’ultima edizione, la Formula 1 torna a Singapore per disputare un evento unico e inedito, in quanto è stata la prima corsa ad essere stata disputata interamente in notturna. Una novità voluta e pensata per offrire uno scenario nuovo, e allo stesso tempo per permettere al pubblico europeo di poterlo seguire, per via del fuso orario.

Fino all’edizione 2022 del GP Singapore, il tracciato era lungo 5,073 km, composto da 23 curve, di cui 13 a sinistra e 10 a destra.

Rappresenta uno dei più scenici del Campionato, ed è stato creato sfruttando le strade adibite al traffico cittadino. Nato nel 2008, il manto stradale è caratterizzato da sconnessioni, perché usato dal traffico cittadino, quando non corre la Formula 1 ed altri sport motoristici. Per poter permettere il Gran Premio in notturna, è stato realizzato un impianto di illuminazione dalla ditta italiana Valerio Maioli S.p.A. di Ravenna, che consuma 3 volte meno dell’impianto di Abu Dhabi. Le strutture sono rimovibili entro 5 settimane grazie ad un team di circa 30 addetti.

Nel corso degli anni, la pista ha subito delle piccole modifiche, in seguito ai suggerimenti, indicazioni e lamentele dei piloti che hanno corso ad ogni edizione. La più importante, fu fatta nel 2013 con la rimozione della chicane 10 (Singapore Sting), sostituita da una semplice curva verso sinistra. Furono sostituiti i cordoli pericolosi in uscita dalle varie curve, che spesso causavano dei testacoda.

A marzo 2023 sono iniziati dei lavori di riqualificazione, che ha interessato la zona che dalla curva 16 porta alla curva 19, che è stata eliminata, per dar vita a un rettilineo lungo 397,9 metri. A seguito di questi lavori, il layout è stato modificato, e ridotto la lunghezza. Ora, il tracciato è lungo 4.928 metri, caratterizzato da 19 curve.

Ciò comporterà ad aumentare il numero di giri da percorrere a 63, per una distanza di circa 305,536 km.

Tuttavia, continua a essere un tracciato tecnicamente severo dal punto di vista dei freni. La frenata più importante è quella dopo il rettilineo, con una decelerazione di circa 220 km/h da effettuare in poco più di 132 metri, e per i piloti è dura, in quanto nell’azionare il pedale del freno si troveranno un peso di circa 155 kg causati dalla decelerazione. Sul piano motoristico, la pista non richiede particolari sforzi rispetto a Monza e Spa.

DRS

Come di consueto, la FIA, ha reso nota che saranno tre le zone dove sarà possibile attivare e sfruttare il sistema DRS, tra le stradine di Marina Bay. I piloti li troveranno nei settori 1, 2 e 3:

la prima, sul rettilineo principale, tra la curva 19 e la curva 1; la seconda, sul rettilineo tra la curva 5 e la curva 7 la terza, sul tratto, tra curva 13 e 14

Saranno tre i punti di attivazioni: il primo sarà posizionato prima della curva 18, il secondo poco dopo la curva 4 e il terzo poco prima della curva 13.

Pirelli: C3, C4, C5

Pirelli ha scelto le tre mescole più morbide della gamma 2023, ovvero C3 P Zero White Hard, C4 P Zero Yellow Medium e C5 P Zero Red Soft.

Marina Bay si presenta con un layout modificato, con un lungo rettilineo di circa 397 metri, al posto del tratto di curve che c’erano tra la 16 e 19. La lunghezza è stata ridotta, e i giri aumentati a 62. I lavori hanno portato a ridurre il numero di curve da 23 a 19.

Essendo un circuito cittadino, i piloti possono incontrare elementi tipici di una strada utilizzata dalla viabilità pubblica: come linee bianche e tombini, che possono condizionare il livello di aderenza, soprattutto in caso di pioggia. Inoltre, la superficie del tracciato non è liscia, e il circuito viene percorso dal normale traffico automobilistico durante tutto l’anno.

l Gran Premio di Singapore si corre in notturna con partenza alle 20 ora locale. L’elevata umidità, le alte temperature e la difficoltà nella dispersione del calore a causa dei muretti che delimitano il tracciato rendono la gara molto impegnativa per i piloti a livello fisico.

Il Gran Premio si corre in notturna, con la partenza prevista per le 20:00 ora locale (le 14:00 in Italia). Attenzione alle temperature, solitamente alte e all’umidità, con il calore che fa fatica a disperdersi per via dei muretti. Una vera sfida per i piloti, soprattutto a livello fisico.

Attenzione al meteo: lo scorso anno, la partenza della gara è avvenuta un’ora dopo, a seguito di un nubifragio sceso copiosamente su Marina Bay.

It’s #SingaporeGP week! 🇸🇬 🔼 Corner exit traction critical

🛑 Longest pitstop time of the season#Fit4F1 pic.twitter.com/CAYIqNxnSK — Pirelli Motorsport (@pirellisport) September 12, 2023

CHE TEMPO FARA’?

Come di consueto, siamo andati a controllare le previsioni meteo per il weekend del GP Singapore 2023. Secondo l’ultimo bollettino meteo, nel weekend è attesa la pioggia, ma anche tempo sereno.

Qui in anteprima, le previsioni meteo per il GP Singapore 2023:

Venerdì 15 settembre 2023

Temperature: max 31°C, min 27°C; Cieli prevalentemente poco nuvolosi, con qualche addensamento nelle ore centrali della giornata con possibili deboli piogge. Tempo più sereno nel pomeriggio e in serata. Umidità al 72%. Vento atteso sui 19 km/h.

Sabato 16 settembre 2023

Temperature: max 31°C, min 27°C; Giornata caratterizzata da cieli con nubi sparse e tempo sereno. Possibilità di pioggia debole e schiarite nel pomeriggio. Umidità al 78%. Vento atteso tra 11 e 13 km/h

Domenica 17 settembre 2023

Temperature: max 28°C, min 26°C; Cielo nuvoloso con possibilità di pioggia debole e schiarite, e talvolta rovesci nelle prime ore del mattino. In miglioramento nel prosieguo della giornata. Umidità al 80%. Vento atteso sui 9 km/h