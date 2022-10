GP Singapore, gara a eliminazione: il vincitore è ancora da confermare

La pista bagnata rende i giochi difficili: sono soltanto in quattordici a tagliare il traguardo alla fine. Un’investigazione, invece, lascia un punto interrogativo sul vincitore

I caschi del piloti tornano a scintillare sotto i riflettori del tracciato di Marina Bay. L’appuntamento notturno del Singapore fa ritorno nel calendario dopo un’assenza di ben due stagioni. Un tracciato che, dalla sua introduzione nel 2008, ha sempre regalato momenti indimenticabili. In testa parte la Ferrari di Charles Leclerc, alla nona pole stagionale. Al suo fianco una Red Bull, ma non quella di Max Verstappen, relegato all’ottava posizione. In seconda fila si schierano Lewis Hamilton, quattro volte vincitore del GP del Singapore, e la Rossa di Carlos Sainz.

GP SINGAPORE: LA PARTENZA

Dopo la partenza ritardata di un’ora a causa della pioggia, si spengono i semafori sulle strade di Marina Bay. Con un ottimo spunto Sergio Perez si mette in testa al gruppo, mentre Sainz prende la posizione su Lewis Hamilton. Verstappen, a causa di una cattiva parenza, sfila in undicesima posizione. Attaccato poi da Kevin Magnussen, che a causa di un contatto con il muro durante il duello con l’olandese danneggia l’ala anteriore destra. Nel frattempo Russell, partito dalla pit lane, risale in diciassettesima posizione.

I primi due aumentano sempre più il distacco da Sainz, quando al giro 7 un contatto tra Zhou Guanyu e Latifi causa l’uscita della Safety Car. L’Alfa Romeo numero 24 è stata spinta al muro durante un tentativo di sorpasso, e il ventitreenne di Shangai la parcheggia in curva 5. Latifi torna lentamene ai box per ritirarsi dalla gara. Alla ripartenza al giro 11, Verstappen coglie l’occasione e risale fino alla settima posizione, restando poi piantato dietro la monoposto di Fernando Alonso, al suo 350° Gran Premio.

Onboard view from Zhou of the contact with Latifi ⚠️ SAFETY CAR ⚠️ has been deployed#SingaporeGP #F1 pic.twitter.com/8bghFl10X4 — Formula 1 (@F1) October 2, 2022

VIRTUAL SAFETY CAR NE ABBIAMO?

Il giro numero 21 è in corso, Sergio Perez porta il suo distacco da Leclerc a tre secondi, e dietro di loro Hamilton resta attaccato alla Ferrari di Sainz, quando un problema al motore costringe Alonso a concludere la sua corsa. Durante la Virtual Safety Car disposta per recuperare l’Alpine dello spagnolo, Russell rientra ai box per montare gomma media. Eppure la pista è ancora troppo bagnata, e l’inglese in ultima posizione scoda all’uscita della pit lane. In pochi giri si susseguono altre due Virtual: una per recuperare un pezzo di ala della monoposto di Albon, che era finito a muro. E l’altra per il cedimento del secondo motore di casa Alpine, che provoca il ritiro anche di Esteban Ocon.



Al giro 33 Lewis Hamilton alla caccia di Sainz finisce nel muro e rientra in pista tra Norris e Verstappen, interrompendo il duello concitato fra i due. Proprio in questo momento si aprono le danze dei pit stop per le gomme da asciutto. Leclerc è il primo del gruppo davanti a rientrare, ma un pit stop lungo 5.3 secondi rende ineffettivo il tentativo di undercut. Perez infatti pitta il giro successivo, e rientra in testa alla gara. Hamilton, costretto a cambiare l’ala danneggiata dal contatto col muro, sfila in nona posizione.

GP SINGAPORE: IL VINCITORE E’ SERGIO PEREZ, MA C’E’ UN’INVESTIGAZIONE

Va a muro anche la monoposto di Yuki Tsunoda, e per la seconda volta esce in pista la Safety Car. Alla ripartenza, a 35 minuti dalla fine, Verstappen tenta il sorpasso su Norris, ma per un forte bloccaggio rientra ai box a cambiare gli pneumatici. In testa al gruppo, la lotta fra Perez e Leclerc si accende. Il messicano sarà però investigato al termine della gara per aver infranto il regime di Safety Car. Gli ultimi minuti vengono movimentati dalla lotta fra i tre Campioni del Mondo: Vettel, Hamilton e Verstappen. Crollano invece le prestazioni di Leclerc, e aumenta sempre più il distacco da Perez. Sergio Perez è cosi il vincitore del GP del Singapore, seguito sul podio dalle due Ferrari.