GP Singapore: programma, orari TV Sky, TV8 e streaming video

Dopo la vittoria di Max Verstappen sul circuito di Monza e la strana decisione della FIA di concludere la gara in regime di safety-car la Formula 1 torna dopo 3 settimane; vediamo gli orari TV del GP di Singapore, diciassettesimo appuntamento della stagione 2022.

Il Gran Premo di Singapore è una delle poche gare del mondiale di Formula 1, che si corre completamente in notturna. Illuminate da 1.600 proiettori, le vetture dovranno affrontare ben 23 curve, di cui 21 con un rapporto compreso tra la prima e la terza marcia. L’unico punto per poter superare è prima della Memorial Corner dove le vetture riescono a sfiorare i 290 km/h.

Avere una vettura configurata con un alto carico aerodinamico, buona stabilità in frenata e massima trazione sono i tre ingredienti che possono portare alla vittoria su un tracciato pieno di sconnessioni e scarso grip.

GP Singapore orari TV

Il week-end avrà inizio venerdì 30 settembre 2022 con le prime due sessioni di prove libere, dalle 12:00 fino alle 13:00 e dalle 15:00 fino alle 16:00. Sabato 01 ottobre 2022 alle ore 12:00 ci sarà la terza sessione di prove libere, mentre le qualifiche inizieranno alle ore 15:00.

La gara inizierà alle ore 14:00 e sarà trasmessa in diretta su Sky Sport F1 HD (canale 207) Invece su TV8 potrete seguire la differita. F1world sarà in diretta live-streaming!!!

Ora concentriamoci sul programma completo del week end, con gli orari in TV delle dirette SKY e le differite TV8.

Venerdì 30 settembre 2022

ORARI SKY SPORT F1 HD – Diretta Esclusiva

Prove Libere 1 – Dalle ore 12:00 alle 13:00 – Diretta esclusiva su Sky SportF1 HD

Prove Libere 2 – Dalle ore 15:00 alle 16:00 – Diretta esclusiva su Sky SportF1 HD

Sabato 01 ottobre 2022

ORARI SKY SPORT F1 HD – Diretta Esclusiva

Prove Libere 3 – Dalle ore 12:00 alle 13:00 – Diretta esclusiva su Sky SportF1 HD

Qualifiche – Dalle ore 15:00 alle 16:00 – Diretta su Sky SportF1 HD

ORARI TV8 – Differita

Qualifiche – Dalle ore 18:30 – Differita su TV8*

Domenica 02 ottobre 2022

ORARI SKY SPORT F1 HD – Diretta Esclusiva

Gara – Dalle ore 14:00 – Diretta esclusiva su Sky SportF1 HD e LIVE su F1world



ORARI TV8 – Differita

Gara – Dalle ore 18:00 – Differita su TV8*

* gli orari della differita, del GP di Singapore in TV, potrebbero subire delle variazioni

Come seguire il gran premio di Singapore in TV

La gara potrà essere seguita in esclusiva, solamente su Sky Sport F1 HD, il canale TV8, invece trasmetterà l’evento solo in differita. Sul satellite l’appuntamento sarà sul canale dedicato Sky Sport F1 HD. Per quanto riguarda gli appuntamenti in chiaro, il canale di riferimento sarà TV8 per la gara, qualifiche e per le libere in differita.

Sky Sport F1 HD darà la possibilità, ai soli abbonati, di sfruttare il servizio streaming SKY GO.

Qualche dato tecnico sul circuito

Circuito: Marina Bay

Lunghezza giro: 5,063 Km

Giri: 61

Prima gara disputata: 2008

Web: singaporegp.sg/en

Vincitori delle passate edizioni