Norris: i problemi alla schiena continuano

Il porpoising colpisce ancora… la schiena di Norris

L’anno scorso, la F1 è passata alle auto basate sull’effetto suolo, che sono estremamente rigide per generare il massimo carico aerodinamico. Questo assetto aveva l‘effetto collaterale involontario di provocare porpoising, con i conducenti che rimbalzavano violentemente sui rettilinei provocando danni alla schiena, come è successo a Norris.

Ma anche senza il tanto pubblicizzato effetto, la bassa altezza di marcia ha generalmente reso le auto molto meno comode da guidare, con forze trasferite alla schiena dei piloti.

Norris ha rivelato che la McLaren dell’anno scorso lo ha lasciato in “dolore costante”, dovendo lavorare molto di più con la squadra e con il suo allenatore per alleviare i suoi problemi alla schiena per quest’anno.

“Devo fare stretching mattina e sera, prima di ogni sessione. Se non lo faccio, faccio sempre più fatica con la schiena”, ha detto Norris.

“Non si tratta solo di gare. È semplicemente qualcosa su cui ho dovuto lavorare comunque in generale. Ma sicuramente non è stato aiutato da alcuni dei cambiamenti apportati alla vettura negli ultimi due anni”.

“L’anno scorso sono arrivato a un punto piuttosto brutto, ogni giorno lottavo con il sonno e tutto il resto…con con un dolore costante”.

Norris afferma che i suoi problemi ricorrenti hanno anche limitato il modo in cui si allena. Anche le attività comuni come le passeggiate su pista sono state ridotte, mentre ha dovuto limitare anche le sue uscite di golf.

Addio alle passioni pur di correre

“Se voglio che le cose migliorino, devo fare altre cose, piuttosto che provare semplicemente a migliorare il sedile”

“Sto limitando molte più cose. Gioco molto meno a golf solo a causa della mia schiena, faccio più fisioterapia. Per alcune cose devo impegnarmi al massimo e per altre devo pagare il prezzo”.

Il capo della squadra Andrea Stella afferma che la squadra sta continuando a monitorare il problema, che ha definito in “lavori in corso”, ma ha ammesso che c’è poco che la squadra può fare per aiutare con la posizione dei posti.

“Stiamo seguendo la questione molto da vicino con Lando“, ha aggiunto Stella. “Alcune migliorie dovranno derivare dalla sua comprensione di ciò che il suo corpo richiede in termini di condizionamento e di come ha bisogno di sedersi in macchina per sentirsi a proprio agio ed evitare questo tipo di problemi”.

“Da parte nostra, ci sono molte variabili con cui possiamo giocare, ma dobbiamo sapere esattamente dove dobbiamo concentrarci, quindi è davvero un lavoro in corso. Non c’è alcuna rivoluzione in termini di posizione di seduta”.

“Speriamo in qualche modo che questa situazione si risolva gradualmente, grazie al lavoro che sta facendo Lando e al suo adattamento anche in termini di stile di vita”.