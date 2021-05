GP Portogallo, la sorprendente pole position di Bottas

Tra i due litiganti il terzo gode. Ci si chiedeva chi avrebbe fatto la pole tra Lewis Hamilton e Max Verstappen, ma è stato poi Valtteri Bottas il pole sitter del GP del Portogallo

Il programma del sabato a Portimao è proseguito con le consuete qualifiche, e con la rinnovata lotta a distanza tra Red Bull e Mercedes. Già le FP3 ci avevano fatto pregustare ciò che poi è accaduto nel pomeriggio. In un tracciato complicato (non solo per la sua tecnicità ma anche per le condizioni legate al forte vento) è stato Valtteri Bottas alla fine ad aggiudicarsi la pole position del GP del Portogallo.

Q1, SORPRESA RICCIARDO

Sessione iniziata con un po’ frenesia per quelli di Brackley che hanno dovuto lavorare sulla W12 del finlandese per la sostituzione di un sensore. Traffico è sinonimo di Q1. Tanti i piloti fuori dai box fin dai primi minuti vista l’importanza di girare il più possibile. Tra chi è stato obbligato a ripetere il giro, non solo per l’evoluzione della pista, vi è stato Charles Leclerc che, rispetto al suo compagno di squadra Carlos Sainz, ha faticato maggiormente a trovare il feeling.

Lode a Sebastian Vettel, riuscito a piazzare la sua Aston Martin dentro al Q2 (al contrario di Stroll), Lando Norris, capace di staccare l’altra McLaren di un secondo, e George Russell, ormai una sicurezza in tal senso. Mentre Haas si conferma ancora l’ultima della griglia. Fuori dal Q2: Daniel Ricciardo (16°), Lance Stroll (17°), Nicholas Latifi (18°), Mick Schumacher (19°) e Nikita Mazepin (20°).

Q2, CHE RISCHIO LECLERC

In molti quelli che hanno scelto di cercare di qualificarsi con la gomma media: Mercedes, Red Bull, Ferrari. Chi avrebbe potuto ma che non l’ha fatto è il pilota di Bristol che ha optato per la soft, anche a seguito delle scelte fatte nelle precedenti prove libere. Strappo importante del sette volte campione inglese che con la gialla piazza stabilisce l’1.17.968 (curiosamente il tempo più veloce del weekend). Q2 invece al cardiopalma per le Ferrari rimaste sul filo dei millesimi fino all’ultimo.

Alla fine ha pagato il rischio preso dal monegasco che, piuttosto che montare la rossa (come ha fatto il madrileno), ha preferito nuovamente la mescola media per assicurarsi così di non partire domani con la gomma più morbida. Confronto Ocon-Alonso ancora vinto dal francese, capace di entrare nel Q3 al contrario dello spagnolo. Fuori dal Q3: George Russell (11°), Antonio Giovinazzi (12°), Fernando Alonso (13°), Yuki Tsunoda(14°), Kimi Raikkonen (15°).

Q3, HAMILTON O VERSTAPPEN? BOTTAS!

Fase finale delle qualifiche che è stata più lenta rispetto alle precedenti. Il primo tentativo fatto anche da Hamilton è stato quasi quattro decimi più lontano dal suo crono del Q2. La sensazione che la gialla fosse più veloce della rossa è trapelata dalla decisione dei due Mercedes di fare il colpaccio proprio con quella. Nota positiva: queste qualifiche ci hanno restituito il Vettel che conoscevamo, il Vettel cannibale al sabato; cosa che non si vedeva da un po’.

È alla fine Valtteri Bottas ad aggiudicarsi la pole position (la diciassettesima in carriera con 1.18.348 – più di un secondo e mezzo più rispetto al crono dello scorso anno) grazie al primo giro fatto con le soft. Rimandata quindi la festa delle cento pole per Sir Lewis. Terzo un deluso Max Verstappen (ahia questi track limits!) e quarto Sergio Perez. Bene Carlos Sainz (quinto) che si mette davanti a un Charles Leclerc (ottavo) che, rispetto al solito, non è riuscito a incalzare il giusto ritmo. Sesto Esteban Ocon, settimo Lando Norris, nono Pierre Gasly e decimo Sebastian Vettel.