GP Portogallo, FP3: Verstappen si candida per la pole

Max Verstappen si avvicina alla qualifica del GP del Portogallo con i favori del pronostico: sua la FP3 inseguono, non da lontano, le Mercedes

Max Verstappen chiude al vertice la FP3 del GP di Portogallo, terza e ultima sessione di prove libere. Il pilota Red Bull precede di due decimi Lewis Hamilton, piazzatosi secondo a due decimi dalla leadership. Oggi pista più veloce ma è stato il vento il principale antagonista. Ferrari in sesta e settima posizione rispettivamente con Charles Leclerc e Carlos Sainz.

La Red Bull di Max Verstappen si candida per la pole girando in 1:18.489 nell’ultima sessione di prove libere del weekend. Seguono da vicino le Mercedes di Lewis Hamilton e Valtteri Bottas. Tutti i piloti hanno trovato grosse difficoltà nell’ultima fase del turno, quando l’aumentare delle raffiche divento hanno rallentato la pista nell’ultimo settore.

OTTIMA ALPINE, FERRARI DIETRO MA NON LONTANE

Conferma la bontà della RBL16B Sergio Perez, quarto, davanti alla sorpresa del weekend Alpine. Esteban Ocon chiude il turno in quinta posizione, mentre Fernando Alonso ha visto cancellato il suo miglior crono che gli sarebbe valso la terza posizione. Seguono le due Ferrari in sesta e settima posizione.

Chiudono la top ten la McLaren di Norris (non nella stessa forma di Imola), l’AlphaTauri di Pierre Gasly e l’Alfa Romeo di Kimi Raikkonen. Dopo le grosse difficoltà evidenziate ieri, sembra aver ritrovato passo la monoposto di con base svizzera. Appena fuori dai dieci Yuki Tsunoda, che precede la McLaren di Daniel Ricciardo e la seconda Alfa Romeo di Antonio Giovinazzi.

Buon risultato per Mick Schumacher che precede entrambe le Aston Martin, rispettivamente in sedicesima e diciottesima posizione con Lance Stroll e Sebastian Vettel. Sembra davvero notte fonda per la scuderia di Lawrance Stroll. Alle 16:00 il via della sessione di qualifica, la terza dell’anno.