GP Portogallo anteprima: orari tv, il circuito, il meteo

GP PORTOGALLO, ROUND 3. DOPO IMOLA, ORA TOCCA A PORTIMãO OSPITARE LA FORMULA 1 PER IL SECONDO ANNO CONSECUTIVO

GP Portogallo anteprima. Dopo il grande successo della passata stagione, per il secondo anno consecutivo la Formula 1 torna a Portimão e all’Autodromo Internacional do Algarve, dove nel weekend si terrà il GP Portogallo 2021.

Sei mesi fa il Circus fece il suo debutto su questo tracciato, riportando il GP Portogallo dopo 24 anni di assenza. Piloti, team, addetti ai lavori e appassionati sono rimasti entusiasti, per via delle sue caratteristiche, i saliscendi, curve veloci e lenti, e l’imprevedibilità tipica di una pista tecnica.

In questo inizio di stagione Mercedes e Red Bull sono le principali protagoniste, detentrici delle rispettive prime vittorie. Mercedes e Lewis Hamilton è il binomio da battere. Nel weekend Imolese il pilota inglese, ha ottenuto la pole position: in gara non è riuscito a difendere la leadership, con la vittoria finita nelle mani di Max Verstappen e della Red Bull. Tra un problema al pit-stop e un errore alla Tosa finito nella ghiaia, Lewis alla ripresa della gara dopo la bandiera rossa, ha tagliato il traguardo in seconda posizione. Il vincitore del GP Portogallo 2020, vorrà riscattarsi e tenere a bada i suoi rivali. Obiettivo riscatto anche per Valtteri Bottas, reduce da un weekend di Imola non positivo, con l’aggiunta dell’incidente con George Russell e la Williams.

Occhio alla Red Bull, che grazie al super motore Honda si sta rivelando una sorpresa e un’insidia per la Mercedes, soprattutto con Max Verstappen.

Avvio positivo per la Ferrari, malgrado l’aver mancato il podio a Imola. La SF21 è competitiva e veloce, anche se il lavoro non manca a Maranello per renderla perfetta. Considerando i risultati ottenuti in queste prime due gare, vedremo come si sono preparati per Portimão, e se sarà la volta buona per Charles Leclerc e Carlos Sainz di portare a casa un risultato migliore.

Ci sono tutte le premesse per seguire il GP Portogallo, durante il quale non mancheranno emozioni e sorprese. Proseguiamo con l’anteprima per scoprire la pista e le previsioni meteo.

AUTODROMO INTERNACIONAL DO ALGARVE

L’Autodromo Internacional do Algarve, è un circuito situato nell’omonima regione del Portogallo Meridionale, nei pressi della località di Portimão.

È considerato uno dei migliori e moderni circuiti del mondo. Il tracciato è stato sviluppato come parte di un progetto globale innovativo di fornire una gamma completa di servizi ai vari settori dell’industria automobilistica, dai costruttori, alle Scuderie e a varie categorie del motorsport, permettendogli di testare e sviluppare i loro prodotti.

Il layout di questo tracciato, offre agli spettatori un’impressionante e un’ampia vista da qualsiasi tribuna. Inaugurato nell’ottobre 2008, l’impianto ha ricevuto l’omologazione FIM e FIA. È situato in una “cittadella dello sport motoristico” che si estende su una superficie di circa 300 ettari sulle colline intorno alla città, e al suo interno si possono trovare un kartodromo, un parco tecnologico, un albergo a cinque stelle, un impianto sportivo e diversi appartamenti.

La pista è lunga 4.684 metri e può contare su 32 differenti configurazioni, con differenti lunghezze (3.465 m la più corta, 4.684 m la versione utilizzata dalla F1). È caratterizzata da un susseguirsi di saliscendi, che la rendono molto tecnica e impegnativa e da 15 curve, di cui 9 a destra e 6 a sinistra. Il rettilineo principale sfiora il chilometro di lunghezza e s’immette in due veloci curve a destra, seguite dalla prima staccata importante alla curva 3. Si tratta di un tornante a destra molto lento, dove il sottosterzo può essere fattore. Si prosegue in salita con una curva veloce e cieca verso sinistra, che porta verso un breve rettifilo e un tornantino a sinistra che ci porta nel tratto più veloce del tracciato. Qui troviamo le curve 6 e 7 che si affrontano in accelerazione guadagnando velocità fino alla staccata della curva 8 verso destra. Altra salita verso la 9, una curva veloce a sinistra prima di tornare in discesa verso la 10, altra staccata impegnativa che ci conduce nel tratto finale, composto da due lunghi curvoni a destra (il primo in contropendenza, il secondo è sconnesso).

PIRELLI: C1, C2, C3

L’anteprima prosegue con la scelta delle mescole da parte di Pirelli per il GP Portogallo. Per la prima volta in questa stagione, si è optato per la mescola più dura della gamma: C1, C2 e C3, ovvero P Zero white hard, P Zero yellow medium e P Zero red soft. Stessa nomination vista nel 2020, considerata la più adatta per affrontare le caratteristiche del tracciato portoghese.

Rispetto a ottobre, in questo periodo dell’anno le temperature sono più miti, con temperature superiori ai 20°C sull’asfalto. Portimão è una pista piuttosto tecnica, impegnativa, saliscendi e tratti “old school”. La sede stradale è ampia e può favorire i sorpassi.

Il layout caratterizzato da un mix di curve, un lungo rettilineo è impegnativo per le monoposto, con importanti carichi laterali e longitudinali sui pneumatici, e frenate brusche. Una pista impegnativa anche per i piloti e la loro abilità nell’interpretarla al meglio, soprattutto alcune curve.

Get ready for round 3! Here’s the #Fit4F1 info you ought to know as we head into the #F1 #PortugueseGP race week! 🇵🇹 https://t.co/z1hhG5we8c pic.twitter.com/S8noIxzeCO — Pirelli Motorsport (@pirellisport) April 26, 2021

CHE TEMPO FARA’?

Secondo l’ultimo bollettino meteo per questo anteprima, il weekend del GP Portogallo sarà caratterizzato da tempo sereno e temperature gradevoli. Per venerdì e sabato, il cielo si presenterà soleggiato e con nubi sparse ma senza possibilità di precipitazioni. Temperature attese tra i 14°C e 18°C nella prima giornata di attività in pista, e sui 18°C per sabato. Cielo sereno e soleggiato per domenica in occasione della gara, e temperature attese sui 19°C.

ORARI TV

Tutto è pronto per il GP Portogallo, terza prova della stagione 2021, in programma sul circuito di Portimão. Si inizia venerdì con le prove libere 1 e 2, per poi proseguire con la giornata di sabato con la terza sessione di prove libere e le qualifiche. Poi, il gran premio che scatterà domenica, quando in Italia saranno le 16:00.

L’intero evento sarà trasmesso in diretta ed esclusiva da Sky Sport F1 HD, mentre TV8 trasmetterà in differita soltanto qualifiche e gara. Torna come di consueto il Live streaming di F1world che vi racconterà giro per giro il gran premio.

Qui in anteprima gli orari italiani del GP Portogallo 2021:

Venerdì 30 aprile 2021

ore 12:30-13:30: Prove Libere 1 (diretta su Sky Sport F1 HD; no differita TV8)

ore 16:00-17:00: Prove Libere 2 (diretta su Sky Sport F1 HD; no differita TV8)

Sabato 01 maggio 2021

ore 13:00-14:00: Prove Libere 3 (diretta su Sky Sport F1 HD; no differita TV8)

dalle 16:00 alle 17:00: Qualifiche (diretta su Sky Sport F1 HD; differita TV8 dalle ore 18:00)

Domenica 02 maggio 2021

dalle 16:00: Gara (diretta su Sky Sport F1 HD; differita TV8 dalle ore 18:00)