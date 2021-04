GP Emilia Romagna, Verstappen: “Sono contento della vittoria”

Max Verstappen vince il GP dell’Emilia Romagna dopo una gara rocambolesca, ottenendo così l’11esima vittoria in carriera

Max Verstappen è riuscito a rispondere a ogni sfida vincendo il GP dell’Emilia Romagna e conquistando la sua 11esima vittoria. Il pilota olandese, inoltre, ha solo un punto in meno di Lewis Hamilton nella classifica del mondiale piloti. “E’ stata una gara complessa ed è stato molto difficile rimanere in pista date le mescole scivolose. Scegliere come gestire la gara non è mai semplice, ma ci sono riuscito” afferma Verstappen.

“Alla ripartenza ho avuto paura ma per il resto è andato tutto bene oggi e sono molto contento” prosegue il pilota olandese. In merito alla ripartenza, lo stesso afferma: “Il tutto stava nel saper riscaldare gli pneumatici. Ho provato a farlo nel migliore dei modi giocando con l’acceleratore, ma sono stato fortunato a non girarmi”.

L’OLANDESE HA SFRUTTATO AL MEGLIO LA SITUAZIONE GIA’ DALLA PRIMA CURVA

“Nella prima partenza, dopo la prima curva, mi sono sorpreso di come siano andate le cose. Ho sfruttato al massimo la situazione superando Sergio e Lewis. Come team abbiamo lavorato tantissimo per migliorare la partenza, soprattutto in queste condizioni e abbiamo fatto un ottimo lavoro” dichiara l’olandese.

“Lewis ha effettuato il giro veloce verso la fine della gara, quindi è un punto davanti a me nella classifica del campionato. Non mi preoccupo di questo, dobbiamo rimanere concentrati e mantenere la calma per fronteggiare ogni situazione. Il GP dell’Emilia Romagna è stato soltanto il secondo della stagione e non c’è da preoccuparsi“ afferma per concludere Max Verstappen.