GP Portogallo: Hamilton vince a Portimao

Un GP del Portogallo emozionante, che ha visto come protagonista Hamilton , con il finlandese e l’olandese alle sue spalle

È la prima volta che il circuito di Portimao viene inserito nel calendario di Formula 1. Tracciato nuovo, tutto curve e saliscendi. Un weekend caratterizzato da molta azione in pista, e che vede, finalmente, del pubblico sugli spalti. Un GP del Portogallo denso di emozioni e di colpi di scena. Un Gran Premio che ci ha regalato tante sorprese ma anche tante conferme, con Lewis Hamilton che ha conquistato il gradino più alto del podio, seguito da Valtteri Bottas e da Max Verstappen.

CAOS PARTENZA, GUIZZO DI SAINZ

Succede di tutto nei primi giri del GP del Portogallo. Una partenza in salita per le due Mercedes, che combattono contro le due McLaren molto aggressive, la Red Bull di Verstappen e la Ferrari di Leclerc. Dopo il contatto tra Perez e l’olandese, si rimescolano ulteriormente le carte. Mentre Sainz si porta in prima posizione, Hamilton sembra in difficoltà. A sorpresa durante i giri iniziali, arriva nelle prime posizioni un ottimo Kimi Raikkonen.

LAMPO ROSSO

Dopo dei primi giri un po’ complicati, il monegasco Leclerc si accende. Recupera diverse posizioni, superando inizialmente le due McLaren, poi dando del filo da torcere a Verstappen per gran parte della gara. Anche Vettel ha avuto molto ritmo, e ha cercato per tutto il Gran Premio di portare la sua Ferrari il più in alto possibile in classifica. Fino ad ora, è la miglior prestazione complessiva della Ferrari con entrambe le monoposto a punti.

RAIKKONEN NON MOLLA

La partenza non ha lasciato dubbi sulla buona forma di Raikkonen. Il finlandese ha gareggiato in modo ottimale il GP del Portogallo, facendo una partenza quasi perfetta. Ha poi compiuto numerosi sorpassi, difendendo la sua posizione e concludendo la gara undicesimo. Passano gli anni, non passano, invece, il talento e la classe del finlandese dell’Alfa Romeo. Sembra contraddittorio dirlo, ma “Iceman”, in questo Gran Premio, è stato on fire.

MERCEDES IRRAGGIUNGIBILI

Notevole è stata anche la prestazione delle due Frecce Nere. Nonostante una partenza leggermente in difficoltà per entrambe, la loro competitività emerge dopo pochi giri dal via. Hamilton ha, poi, preso il comando per quasi tutto il GP del Portogallo, con Bottas sempre all’inseguimento. Si confermano, quindi, monoposto di un altro pianeta.

Il podio del GP del Portogallo ha visto, dunque Hamilton sul gradino più alto, seguito dalla Mercedes di Bottas e dalla Red Bull di Verstappen. Sorpresa per quanto riguarda le prestazioni della Ferrari, che vede Vettel al decimo posto e Leclerc al quarto posto.

Di seguito, la top ten: