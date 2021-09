GP Olanda: Raikkonen è positivo al Covid

Kimi Raikkonen è risultato positivo al Covid-19 e per questo motivo non potrà prender parte al GP d’Olanda

Questa mattina è arrivata la comunicazione che Kimi Raikkonen non potrà prendere parte al GP d’Olanda, poichè è risultato positivo al Covid-19. Infatti, tramite comunicato ufficiale, la FIA ha annuciato che durante i test PCR in loco per il GP d’Olanda, il pilota finlandese dell’Alfa Romeo è risultato positivo. Per questo motivo, in conformità con i protocolli Covid-19, il pilota si trova ora isolato e non potrà più prender parte all’evento. Il team ha poi fatto sapere che Raikkonen si trova in hotel e che in apparenza si sente bene e non avverte sintomi.

BREAKING: Kimi Raikkonen will miss the Dutch Grand Prix after testing positive for Covid-19 Wishing you a speedy recovery Kimi, look forward to seeing you back on track soon!#DutchGP #F1 pic.twitter.com/nSeZvUaHu5 — Formula 1 (@F1) September 4, 2021

A sostituire il Campione del Mondo 2007, sarà il pilota di riserva Robert Kubica, che testerà così il circuito di Zandvoort. Il team è sicuro che il pilota polacco possa fare bene e che darà il meglio di sé. Infatti, hanno dichiarato: “Robert è stato pilota di riserva dell’Alfa Romeo Racing ORLEN dall’inizio della stagione 2020 e ha guidato la C41 del team in tre sessioni di prove quest’anno. Grazie all’esperienza maturata in Formula 1, sappiamo che sarà pronto all’azione e a dare il massimo per la squadra”.

BREAKING: Robert Kubica is back! The Pole will make his first Grand Prix start since 2019 in place of Kimi Raikkonen at Zandvoort this weekend#DutchGP #F1 pic.twitter.com/URcTN759oS — Formula 1 (@F1) September 4, 2021

A RISCHIO ANCHE L’ULTIMA MONZA DI ICEMAN

Dopo il GP d’Olanda, la Formula 1 non si fermerà e arriverà in Italia per disputare il terzo appuntamento consecutivo. Ciò complica le cose per Raikkonen, che avrà bisogno di un tampone negativo per poter riaccedere al paddock. Dunque, la positività al Covid-19 mette a rischio anche il prossima gara, che si terrà nel Tempio della Velocità.

Dopo l’annucio del ritiro a fine stagione, questo è il secondo duro colpo per i ferraristi che aspettano il weekend di Monza per poter celebrare e salutare un’ultima volta il loro ultimo Campione del Mondo Ferrari. Il team pensa che Kimi non sarà pronto a correre il prossimo evento e che molto probabilmente Kubica lo sotituirà ancora. Tuttavia, ci toccherà aspettare ancora un po’ per avere notizie certe e capire se Raikkonen potrà prender parte a quello che sarebbe il suo ultimo GP d’Italia in Formula 1.