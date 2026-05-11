Toto su Antonelli: “È troppo sotto pressione”

Toto Wolff protegge Kimi Antonelli dalla pressione

Andrea Kimi Antonelli continua a far parlare di sé nel mondo della Formula 1. Il giovane talento italiano della Mercedes viene ormai considerato uno dei prospetti più promettenti della nuova generazione, ma proprio l’enorme attenzione che lo circonda sta iniziando a preoccupare Toto Wolff. Toto teme l’enorme pressione a cui il giovane Antonelli è sottoposto costantemente.

Il team principal Mercedes ha definito Antonelli un vero e proprio “diamante grezzo”: velocissimo, istintivo e dotato di qualità rare, ma ancora nel pieno del proprio percorso di crescita. Ed è proprio questo il motivo per cui Wolff invita tutti alla cautela: non provocare ulteriore pressione su Antonelli.

Secondo il manager austriaco, il rischio maggiore non riguarda la pista, bensì le aspettative che si stanno creando attorno al giovane bolognese, soprattutto in Italia. Da anni il Paese aspetta un pilota capace di tornare ai vertici della Formula 1 e molti tifosi vedono già in Antonelli il futuro campione destinato a raccogliere quell’eredità.

Un entusiasmo comprensibile, ma che potrebbe trasformarsi rapidamente in pressione

“È questo che mi spaventa”, ha ammesso Wolff parlando del clima che si sta creando attorno al suo pilota. Per Mercedes, infatti, il problema non è il talento di Antonelli — considerato fuori discussione — ma la gestione emotiva e mediatica di una carriera iniziata sotto riflettori enormi.

Wolff sa bene quanto la Formula 1 possa essere spietata. Anche i piloti più forti attraversano inevitabilmente momenti difficili, errori e weekend complicati. E il timore è che lo stesso ambiente che oggi celebra Antonelli possa poi diventare eccessivamente critico ai primi risultati negativi.

Per questo Mercedes sta cercando di costruire attorno al giovane italiano un ambiente il più possibile protetto e stabile. L’obiettivo è permettergli di crescere senza fretta, evitando paragoni troppo pesanti e aspettative irrealistiche.

In casa Mercedes la convinzione è chiara: Antonelli possiede un potenziale straordinario, ma per trasformarlo in un campione serve tempo, equilibrio e soprattutto serenità.

La velocità, in fondo, non sembra essere mai stata il problema.