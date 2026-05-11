Verstappen: “Sto pensando solo a come migliorare questo sport”

Verstappen: “Dobbiamo trovare un modo per migliorare questo sport”

Dopo i cambiamenti al regolamento avvenuti al Gran Premio di Miami, Max Verstappen ha detto la sua su come poter migliorare ulteriormente questo sport. Per l’olandese, le modifiche introdotte nelle qualifiche in Florida non hanno portato ai risultati sperati dai piloti. Le variazioni possono essere risultate visivamente più gradevoli agli occhi degli spettatori, ma nel particolare lo scontento dei piloti è ancora grande.

“È ancora molto strano. Si verifica ancora la situazione in cui se acceleri di più in certe curve, poi rallenti sul rettilineo successivo”, ha commentato Verstappen. “Bisogna assolutamente evitarlo. Correre così in alcuni circuiti sarà difficile”. Il pilota della Red Bull è sempre stato critico verso questo nuovo regolamento. La FIA ha proposto di passare ad un bilanciamento di potenza 60/40 tra la componente a combustione e quella elettrica. Questo in sostituzione del 50/50 previsto dal regolamento iniziale (si potrebbe parlare più di un 55/45, molto più vicino alla realtà).

Verstappen: “Tornare alla situazione del 2025 sarebbe l’ideale”

Era già noto che per il 2027 erano previste modifiche più significative: maggiore potenza elettrica e una riduzione della combustione. Si parlava già di una ripartizione 60/40, forse perché è il massimo che i produttori di motori possono raggiungere senza dover progettare motori completamente nuovi. Per Verstappen, questo non può essere sufficiente perché, secondo lui, la soluzione non è aumentare l’elettrico.

“Dobbiamo semplicemente abbandonare quel rapporto 55/45. Dobbiamo come minimo tornare alla situazione precedente [quella del 2025]”. “Se tornassimo al 75% o all’80% [cioè 75/25 o 80/20] della potenza proveniente dal motore a combustione, sarebbe già un enorme aiuto”, ha dichiarato Verstappen. Al contrario, all’olandese piacciono le normative attuali relative al telaio. Meno carico aerodinamico significa maggiore coinvolgimento del pilota nel controllo della vettura.

Alcuni hanno criticato il quattro volte campione del mondo per la sua posizione, ma Verstappen ha sottolineato che non si tratta di preferenze personali, bensì dell’essenza stessa dello sport. “Sto semplicemente pensando a come possiamo migliorare questo sport. Il fatto che affrontare una curva a tavoletta ti penalizzi sul rettilineo successivo è qualcosa che dobbiamo eliminare”, ha affermato con sicurezza il numero 3 della Red Bull.