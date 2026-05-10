Andrea Stella avverte: “monoposto Mercedes in vantaggio”

Il confronto del team di Woking: “Mercedes in vantaggio rispetto alla MCL40”

Il team principal della McLaren, Andrea Stella, ha ribadito il il vantaggio delle vetture Mercedes in Formula 1. Nonostante il significativo pacchetto di aggiornamenti portato al Gran Premio di Miami, Stella è stato chiaro nella sua valutazione. “Penso che ci siano alcuni indizi che indicano la superiorità della vettura Mercedes,” ha dichiarato il 55enne.

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La crescita della McLaren nel Gran Premio di Miami

La MCL40 ha mostrato un netto miglioramento rispetto alle prime gare stagionali, portando il team britannico avanti sulla griglia di partenza. Conquistando la pole position e una doppietta nella sprint, la McLaren ha cambiato passo a Miami, riducendo il gap con le squadre rivali.

Tuttavia, il team principal ha abbassato le aspettative nelle sue dichiarazioni. “Se osserviamo il comportamento delle vetture in curva, loro sono più veloci di noi. Diversi indizi indicano il vantaggio delle monoposto Mercedes,” ha ribadito Stella. Secondo il team di Woking, la W17 possiede diversi elementi tecnici che confermano la sua superiorità rispetto alle altre scuderie. L’analisi si concentra sul secondo settore del tracciato di Miami, dove Mercedes è riuscita a mantenere velocità e a sfruttare il carico aerodinamico La McLaren, invece, ha compensato il deficit con un’esecuzione quasi perfetta del weekend di gara.

Sfida aperta verso la prossima tappa del mondiale

La battaglia tecnica tra le squadre rimane in sospeso. “Abbiamo ancora performance da recuperare rispetto a Mercedes e Ferrari, ma siamo soddisfatti del lavoro fatto. Ci aspettiamo una MCL40 più competitiva,” ha dichiarato il team principal. McLaren punta definitivamente a consolidare i progressi visti a Miami e a ridurre ulteriormente il distacco.

“Mi aspetto che anche i nostri avversari portino aggiornamenti simili. Sarà una questione di chi riuscirà ad aggiungere più prestazioni nello stesso intervallo di tempo,” ha ribadito ai media in vista del Gran Premio del Canada.