Ricciardo torna per la 500 Miglia di Indianapolis: “Mi colpirà duro”

Ricciardo torna nel mondo delle corse alla 500 Miglia di Indianapolis

Daniel Ricciardo tornerà nel paddock per la prima volta dopo il Gran Premio di Singapore 2024, quando ha gareggiato per l’ultima volta in carriera prima di annunciare il ritiro. Ricciardo ha confermato la sua presenza alla 500 Miglia di Indianapolis, in programma il 24 maggio, e ha ammesso di aspettarsi un’esperienza emotivamente intensa — diversa da tutto ciò che ha vissuto nel Circus.

Da quel weekend di Singapore, Ricciardo si è dedicato ad altri progetti. Tra questi spicca il ruolo di ambasciatore Ford Racing, oltre al lancio di un proprio vino che verrà pubblicizzato proprio durante la gara di Indianapolis. La collaborazione commerciale coinvolge Conor Daly, pilota che correrà l’evento per il team Dreyer & Reinbold Racing e che ha ospitato l’australiano nel suo podcast Speed Street, dove è emersa la notizia della presenza di Ricciardo alla gara.

Come è nata l’idea e cosa si aspetta Ricciardo

L’occasione è nata quasi per caso, dall’intreccio di due conversazioni parallele. Da un lato, il team stava ragionando su come coinvolgere maggiormente Daly nei progetti di Ricciardo. Dall’altro, l’ex pilota stava parlando con suo padre di un desiderio coltivato da tempo: assistere alla 500 Miglia di Indianapolis. “Mi sono detto: facciamolo nel 2026, andiamo alla gara“, ha raccontato.

L’entusiasmo con cui Ricciardo ne parla è difficile da nascondere. “Probabilmente non ero così eccitato per una gara da quando ero bambino”, ha dichiarato nel podcast. “Voglio viverla come un tifoso, senza pensare a strategie o tempi sul giro”. Un approccio inedito per chi ha trascorso oltre un decennio ai vertici della classe regina del motorsport.

L’australiano ha poi usato parole forti per descrivere le sue aspettative: “Penso che mi colpirà davvero duro”. Una frase che racconta quanto l’atmosfera unica dell’Indy 500 — con le sue centinaia di migliaia di spettatori e una tradizione centenaria — rappresenti qualcosa di completamente diverso rispetto a qualsiasi Gran Premio di Formula 1 a cui abbia mai preso parte.

La gara si disputerà il 24 maggio, poche ore prima del Gran Premio del Canada, regalando agli appassionati di motorsport una domenica doppiamente intensa.