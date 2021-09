GP Olanda, FP2: a Zandvoort 1-2 Ferrari

E’ di Leclerc il miglior tempo di questo pomeriggio a Zandvoort, registrando un crono di 1’10”902. Seguono l’altra Ferrari e l’Alpine di Esteban Ocon

In Olanda si ritorna a girare per la seconda sessione di prove libere. Dopo una tormentata prima sessione di questa mattina, i piloti scendono in pista per conoscere al meglio la new-entry del calendario di Formula 1. E le prove a Zandvoort, interrotte ben due volte da bandiera rossa, terminano con le Ferrari che monopolizzano la vetta della classifica dei tempi. Le monoposto di Maranello sembrano infatti le più veloci su questo tracciato ad alto carico aerodinamico, e dominano i tempi in pista anche durante la simulazione del passo gara sul finire della sessione.

A loro seconde solo le Alpine, con il francese Esteban Ocon a siglare il terzo tempo di giornata e Alonso il sesto. Per il campione di casa, Max Verstappen, soltanto il quinto piazzamento. L’olandese infatti non è riuscito a superare neppure l’unica Mercedes rimasta in pista, quella di Valtteri Bottas. A seguito di una perdita di potenza alla W12 di Hamilton che ha costretto il campione britannico a ritornare a piedi al proprio box. Quest’ultimo è stato proprio il motivo della prima bandiera rossa, che ha interrotto le prove ad appena cinque minuti dall’inizio.

🚩 RED FLAG 🚩 Hamilton has stopped by the side of the track 📻 “Losing power” he reports#DutchGP 🇳🇱 #F1 pic.twitter.com/JnRw1J1BoE — Formula 1 (@F1) September 3, 2021

Seguono i tempi di Gasly e Norris in settima e ottava posizione. Giovinazzi, con la sua Alfa Romeo, riesce ad ottenere il nono crono in pista. A chiudere la top 10 Sebastian Vettel, che dopo il guasto al motore di questa mattina è riuscito a scendere in pista prima della fine della sessione grazie al celere lavoro dei meccanici. Alle sue spalle l’ultimo tempo registrato da Hamilton, davanti alla Red Bull di Sergio Perez. Seguono poi le seconde guide di AlphaTauri, Aston Martin e McLaren. Soltanto sedicesimo Kimi Raikkonen, davanti alle due Haas e Williams.

Questi, dunque, i tempi delle FP2 a Zandvoort, dove le Ferrari conquistano i primi due miglior croni: