GP Olanda: la conferenza stampa dei top team

Con domenica saranno 200 GP per Max Verstappen, un bel traguardo per l’olandese. Tuttavia, come lui stesso ha ammesso, non ritiene di vedersi in pista per farne altri 200, “Metá carriera é giá andata“. “La prima gara vinta è stata un sogno, speciale. Così come il primo campionato. È stato tutto incredibile e ci ripenserò anche quando la mia carriera finirà. Ora ci sono più team in lotta e non arrivo qui dicendo che vincerò. Voglio un weekend pulito, abbiamo analizzato molte cose durante ela sosta e vedremo come andrà”, ha aggiunto.

Relativamente al suo futuro in Red Bull, l’olandese non si sbilancia molto. C’é ancora tempo e poi il cambio di regolamento del 2026 puó sempre cambiare le carte in tavola. “Il 2028 è molto lontano e nella mia mente non sto pensando a un nuovo contratto. Voglio vedere come vanno le cose, come sarà il nuovo regolamento e c’è tempo per decidere”, ha commentato.

George Russell, Mercedes

La Mercedes ha attraversato una parabola ascendente nell’ultima fase di metá stagione: i nuovi aggiornamenti hanno permesso di mostrare le potenzialitá latenti della W15 e pare che il team sia tornato ad essere competitivo.

Tuttavia, il weekend di Spa si era concluso con la cattiva notizia della squalifica di George Russell che cosí ha commentato: “La squalifica a Spa? Siamo in grado di fare un lavoro sufficiente per non ricadere in quell’errore. É stata una delle mie gare migliori, nulla potrá portarmi via alcune di quelle sensazioni“.

Sull’andamento del campionato 2024 Russell ha affermato: “Credo che ad oggi solo Norris sia in grado di battere Verstappen in campionato, stagione incredibile. Mancano dieci gare e ci sono tante opportunità, ma non so se Red Bull e Max perderanno la leadership”.

Come é noto, al GP di Monza fará il suo debutto Kimi Antonelli in sostituzione di Lewis Hamilton. ”Pronto all’arrivo di Kimi? Raikkonen? Antonelli, certo… ma lui corre in Formula 2. Abbiamo fatto anche test assieme a Silverstone, è stato veloce. Se dovesse arrivare in Formula 1 farebbe un ottimo lavoro e dimostrerebbe il valore del nostro programma giovani”