Carlos e Charles: il duo rosso tra rispetto e sana rivalitá

Il duo della rossa formato da Sainz e Leclerc si separerá a fine stagione. Ecco un bilancio del rapporto tra i due

L’arrivo di Lewis Hamilton segna inevitabilmente la fine del duo che ha accompagnato la rossa per ben quattro anni e quasi novanta gare. Come in tutti i rapporti tra piloti, ci sono stati momenti di tensione, ma il rispetto e la sana rivalitá hanno sempre avuto la meglio.

Il monegasco e il madrileno si apprestano ad affrontare le ultime gare insieme. Charles assicura che il rapporto con Carlos è sempre stato buono, anche se non nasconde che indossando il casco sono arrivati a odiarsi. “Mi mancherà Carlos, in quanto persona. […] Abbiamo sempre avuto un ottimo rapporto. Ci sono momenti, con il casco, in cui lo odiavo e lui odiava me, perché non vedevamo le cose allo stesso modo. Poi, tutto si risolve parlando tra noi”, ha commentato Leclerc a Beyond The Grid.

“Abbiamo condiviso molto interesse e abbiamo vissuto momenti che ricorderò per sempre. Ho avuto la fortuna di condividere il garage in Formula 1 con piloti che sono molto aperti al dialogo e sanno come separare bene il rapporto dentro e fuori pista. […] Ci sono sicuramente momenti molto tesi in pista, perché ho avuto compagni molto forti, ma è normale. Sono gli unici ad avere la tua stessa auto, ma ho sempre avuto delle sane rivalità e questo è un bene”, ha concluso Charles.

Cosa dice Sainz?

Carlos Sainz lascerá la rossa a Dicembre per far posto al sette volte campione e approderá in Williams. Il madrileno ha ammesso di non aver digerito molto bene la notizia, dichiarando che si é trattato di mesi alquanto problematici. Ciononostante, non ha mai perso la grinta e la volontá di dare il massimo per la Scuderia.

Relativamente al rapporto con il compagno di squadra, ha detto: “Non è cambiato il nostro rapporto. Siamo compagni da quattro anni e se si guarda alla nostra storia ci sono stati un paio di episodi a campionato dove non ci siamo trovati d’accordo in pista o ci è capitato qualcosa. Semplicemente, fa parte delle gare e dell’essere una squadra. […] Dopo torniamo a casa insieme, parliamo, ci chiariamo e dimentichiamo”, ha concluso Sainz.