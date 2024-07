GP Belgio: a Spa è uno-due Mercedes, Russell fa la magia

Capolavoro compiuto dalla Mercedes a Spa in Belgio. Clamorosa la strategia attuata da George Russell su una sola sosta

Il GP del Belgio vede una Mercedes in ottima forma con l’uno-due Russell-Hamilton, a seguire Oscar Piastri. Leclerc è quarto alle spalle di Verstappen, poi Norris seguito Sainz e Perez. Si delineano pertanto nuovi avversari che la Red Bull non pensava di avere fino a qualche gara fa. Adesso non solo la McLaren, ma anche la Mercedes si riafferma competitiva.

34 i giri compiuti da George Russell con la stessa gomma: questa la strategia ideata dal pilota stesso e inaspettata sia per Pirelli che per gli ingegneri. Russell ha suggerito al suo ingegnere di andare con una sola sosta ed ha avuto la meglio ed ha anche attuato un’ottima gestione delle gomme. Quella gestione gomme che rappresentava una grande incognita a seguito della parziale riasfaltatura del circuito.

Una vittoria sicuramente inaspettata per Mercedes che al venerdì non era andata molto bene. Straordinario il lavoro compiuto dal team finora: tre vittorie nelle ultime sei gare. La strada verso il campionato è ancora lunga, ma le premesse lasciano ben sperare il team di Brackley.

Quattro gare senza vittoria per Max

Max Verstappen chiude in quinta posizione, dopo esser partito undicesimo. Si tratta di un’ottima rimonta per l’olandese che, nonostante il miglior tempo di ieri, ha dovuto scontare la penalità per sostituzione della power unit dopo i problemi al GP del Canada.

Sergio Perez era partito in seconda posizione e conclude ottavo. Il messicano adesso dovrà fare i conti con le decisioni che il team prenderà nel corso della pausa estiva. Chissà se prenderà parte al prossimo GP d’Olanda a Zandvoort.

Plenty of battles in Spa 🇧🇪 Max worked his way up to P5 from P11, while Checo finished in P8 with the fastest lap 🙌 Result 🏁: RUS, HAM, PIA, LEC, Max 🫶, NOR, SAI, Checo 🫶, ALO, OCO#F1 || #BelgianGP pic.twitter.com/EKJ3qXdeWA — Oracle Red Bull Racing (@redbullracing) July 28, 2024

Ancora un altro podio per McLaren

Continua la scalata di Oscar Piastri: ancora un altro podio per il pilota australiano. Partito quinto, è riuscito a strappare il terzo posto a Charles Leclerc, grazie anche alla strategia attuata a scapito della Ferrari. Pessima, invece, la partenza per Lando Norris che va largo al primo giro finendo sulla ghiaia. Questo errore ha compromesso l’intera gara per il pilota inglese che, partito in quarta posizione, chiude sesto.

Negli ultimi giri Piastri ha cercato di raggiungere Hamilton ma, secondo il pilota australiano, è mancato qualcosa in termini di velocità e di passo gara. Nonostante ciò, il pilota della McLaren si mostra alquanto fiducioso per le prossime gare, visto il grande recupero attuato su Red Bull.

Errore di strategia per Ferrari

La Ferrari si mostra ancora zoppicante e fatica a lottare con i top team del campionato. Charles Leclerc era partito in pole position, come lo scorso anno in Belgio. Tuttavia, a differenza del 2023, quest’anno il podio non è arrivato per un soffio. Il monegasco ha condotto un’ottima gara con un’altrettanto studiata gestione delle gomme.

Lo stesso non si può dire per la strategia: a seguito della finta attuata da McLaren, il team di Maranello richiama Leclerc ai box e questo compromette definitivamente il corso della gara. Agli ultimi giri, infatti, il monegasco non riesce a tenere il passo di Piastri che ha quindi la meglio. Quanto a Carlos Sainz, anche lo spagnolo ha gestito bene le gomme, ma non è riuscito a guadagnare alcuna posizione concludendo settimo, proprio come era partito.