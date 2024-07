Non ci sono dubbi, per Helmut Marko Piastri è più forte di Norris

La verità è che Marko ci sperava di vedere che il diretto rivale di Max fosse Piastri, forse perché di Norris non condivide il temperamento

Per Marko Lando Norris è meno forte mentalmente rispetto a Piastri. La sua stabilità dipende soprattutto dall’incapacità di gestire la pressione. La stessa che gli fa commettere errori che da una seconda fila lo fanno finire in una quinta posizione, alle spalle di un Verstappen partito undicesimo. Dopo Spa è evidente che Norris abbia un problema con il suo temperamento in pista e deve accettare che al momento le lodi per Piastri siano del tutto giustificate. La McLaren, che oggi ha eguagliato la Red Bull in termini di performance, è stata vicina a una vittoria sia in Spagna che in Gran Bretagna.

In Ungheria la strategia ha vacillato e qualche falla c’è stata anche in Belgio, dove anche con una monoposto veloce, si sono accaparrati solo un quarto e un quinto posto. Sicuramente è stata colpa di Lando se all’uscita della curva 1 si è portato fuori pista, senza l’aiuto di nessuno. Toccare la ghiaia non l’ha di certo aiutato a ritrovare il passo che ha perso sempre di più durante tutta la gara. C’è stato un momento in cui il suo ingegnere di pista ha dovuto addirittura intimargli di spingere di più. Per Verstappen è stato infatti facile raggiungere il suo avversario, anche grazie a una strategia ottima per questo fine settimana.

Oscar Piastri risale la classifica