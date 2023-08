Quali sono i nuovi aggiornamenti di Aston Martin e Mercedes?

Aston Martin e Mercedes porteranno in pista a Zandvoort un pacchetto di aggiornamenti per cercare di impensierire Red Bull e spaventare i diretti avversari

La Formula 1 è tornata e ripartirà da Zandvoort. Dopo la pausa estiva i piloti sono pronti a tornare in pista più agguerriti che mai. E se lo sono loro, le loro monoposto non possono essere sicuramente da meno. Tra i vari team, Aston Martin e Mercedes debutteranno un pacchetto di aggiornamenti con l’obiettivo primario di spaventare i diretti interessati nella lotta alle spalle di Red Bull e poi, perché no, andare alla caccia degli assi austriaci. Vediamo di fare il punto della situazione sui vari team.

La squadra austriaca porterà in pista una nuova specifica per l’ala a fascio con cambre e angoli di incidenza rivisti. L’obiettivo è quello di migliorare la pressione e l’incidenza sull’ala. Ferrari, invece, lascerà inalterata la sua SF-23. La McLaren porterà un nuovo mainplane, un nuovo flap e un nuovo endplate. Questi cambiamenti mirano ad aumentare l’efficienza aerodinamica per il range di resistenza a Zandvoort.

La Haas, infine, utilizzerà una nuova ala anteriore e un nuovo muso per cercare una soluzione ai problemi di degrado degli pneumatici che hanno compromesso il suo ritmo di gara, mentre i condotti dei freni posteriori modificati dovrebbero migliorare il raffreddamento.

Gli aggiornamenti di Aston Martin

Alla ripresa del campionato, il team di Silverstone ha un gap di 51 punti con Mercedes. Questo è dovuto soprattutto al calo di prestazione che la squadra si trascina dal Canada. Per questo fine settimana olandese, il team ha presentato alla FIA un pavimento e un diffusore pesantemente rivisti. La superficie inferiore del corpo del pavimento, le recinzioni del pavimento rimodellate e il bordo del pavimento ritoccato sono stati concepiti in tandem per migliorare il flusso d’aria e aumentare la deportanza generata.

Questi elementi lavoreranno insieme a un nuovo diffusore, per il quale è stato modificato l’angolo superiore e aggiunto un piccolo alettone, per migliorare l’efficienza della superficie inferiore.

Fernando Alonso ha commentato così gli aggiornamenti: “Servono per avere una direzione chiara, non solo per quest’anno ma anche per il prossimo, di dove vogliamo portare la vettura in termini di sviluppi. In Canada e a Silverstone abbiamo portato anche alcune nuove parti, a cui ora aggiungiamo queste aerodinamiche. Speriamo che tutte insieme ci permettano di raggiungere le prestazioni che vogliamo“.

Gli aggiornamenti di Mercedes

Le frecce d’argento, attualmente seconda forza in campionato hanno portato degli sviluppi con l’obiettivo di rimanere saldi in seconda posizione. In particolare, per il Gran Premio d’Olanda, la Mercedes ha modificato il bordo del pavimento della W14, con un’ala del bordo anteriore a luce ridotta progettata. Il tutto per ridurre le perdite migliorando il flusso verso il posteriore e aumentando la deportanza posteriore.

Inoltre, il supporto degli specchietti laterali è stato modificato per migliorare il flusso d’aria verso la parte posteriore della vettura. Di conseguenza, aumenta il carico dell’ala posteriore, mentre una revisione dell’ala a fascio è destinata a fare altrettanto.