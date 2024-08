Piastri si apre sulle ultime gare: “Il sedile ha contribuito alla frattura”

Oscar Piastri è pronto a tornare in pista: dopo gare difficili a causa di una frattura alla costola, il giovane pilota analizza quali potrebbero esserne state le cause

Quasi terminata ufficialmente la pausa estiva del Circus. Una pausa ben goduta da tutti i partecipanti della griglia, che hanno approfittato delle settimane di stop per rimettersi in sesto. Tra gli altri, Oscar Piastri ha dovuto fare i conti anche con una situazione tenuta nascosta fino a poco tempo fa. Stando a uno dei suoi ultimi post su Instagram, appare che Piastri abbia gareggiato per più weekend con una frattura alla costola. Tutti fine settimana ricchi di ottimi risultati per l’australiano che dimostra, ancora una volta, le sue capacità in pista.

L’immagine dei raggi-x pubblicata sui social risale alla mattina dopo del Gran Premio di Gran Bretagna. Ma, come è possibile vedere dai risultati, le performance del pilota non hanno mostrato alcun calo nelle settimane successive. Anzi. Oscar Piastri, la settimana dopo la frattura, ha conquistato la sua prima vittoria ufficiale in Formula 1 all’Hungaroring. La causa principale del suo infortunio rimane però ancora sconosciuta e il pilota non appare troppo propenso a volerla rivelare. Alla domanda su come ciò possa essere accaduto, il ventitreenne ha riassunto: “Semplicemente gareggiando!“.

Problemi con il sedile della monoposto?

Il pilota della McLaren suggerisce che il suo infortunio derivi da un “punto di pressione” specifico del sedile della sua monoposto. Un qualcosa che non era stato notato fino all’infortunio. Durante una delle ultime interviste, Piastri ha dichiarato a riguardo: “Il sedile viene realizzato, ovviamente, all’inizio dell’anno. A volte possono esserci degli errori, e alcune piste non li rivelano“. “Penso che nel passare da Barcellona, Austria, Silverstone, tre piste piuttosto impegnative, ci sia stato un punto di forte pressione, che alla fine ha causato la frattura. Ma ora va tutto bene” ha aggiunto l’australiano. Confermando poi che il sedile è stato cambiato e il problema è stato risolto.