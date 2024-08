GP Olanda, anteprima: info e meteo

GP Olanda, round 15. Terminate le vacanze estive, si ricomincia con la stagione. Si va a Zandvoort, che fa da apripista alle ultime gare del 2024

GP Olanda, anteprima. Dopo la pausa estiva, la Formula riprende il suo percorso di questo mondiale 2024, quando mancano 10 gran premi al termine. A fare da apripista a questa seconda e ultima parte della stagione, anche quest’anno è il GP Olanda e Zandvoort.

Siamo al quindicesimo round, e la penultima tappa europea di questo Campionato, che fino alla vigilia delle vacanze ci ha regalato molti colpi di scena, e situazioni interessanti. Di sicuro sarà così, fino all’ultima gara.

10 gare… a caccia di Max

Il Campionato del Mondo di Formula 1 2024, riprende con Max Verstappen e la Red Bull, leader di entrambe le classifiche. La vettura è affidabile e veloce, tuttavia nelle ultime gare ha dimostrato di non essere più la migliore, e di poter essere battuta. Ma, è il pilota Max Verstappen, che riesce a estrarre il massimo e portarla alla vittoria e sul podio.

Le ultime gare, non sono state molto favorevoli al binomio Verstappen-RB20, con qualche errore e nervosismo di troppo. Si va in Olanda, gara di casa di Max Verstappen. Vedremo se l’atmosfera festosa e rumorosa, creata dalla ‘marea Orange’ aiuterà il pilota olandese a far bene, e a tornare sul gradino più alto del podio.

Vedremo se a Sergio Perez, questa pausa estiva gli avrà fatto bene, e ricaricato per affrontare al meglio quest’ultima parte di stagione, a partire dal GP d’Olanda. Alla Red Bull serviranno i suoi risultati ed eventuali podi, per difendere la posizione in classifica, sempre più minacciata dagli avversari.

In primis, la McLaren. Reduce da una prima parte di stagione molto forte, con tanto di podi e vittorie, con entrambi i piloti, i quali hanno assaporato per la gioia del primo successo in Formula 1. La vettura spinta dagli ultimi aggiornamenti, si è rivelata la più veloce e competitiva del gruppo, tanto da non temere alcun tipo di tracciato. È sempre lì, a battagliare per il podio. Vedremo se anche a Zandvoort, la McLaren farà parte della lotta, e come se la caveranno i piloti, Lando Norris e Oscar Piastri.

A seguire, la Mercedes! Il team di Brackley, altra bella sorpresa delle ultime gare prima della pausa estiva, che sembra essere tornato in ottima forma. La vettura, grazie alle ultime novità pare rispondere finalmente bene, e mostrarsi più competitiva rispetto alle prime gare della stagione. Lewis Hamilton e George Russell, sono tornati a vincere dopo molte gare, e a riassaporare la gioia di lottare per le prime posizioni. Sicuramente, anche loro saranno da non sottovalutare, in queste ultime gare.

Molte le sfide

Prima parte di stagione, tra alti e bassi per la Scuderia Ferrari. Partita molto forte, da dopo Monaco ha riscontrato molti problemi, che hanno frenato le prestazioni, tanto da farle perdere il secondo posto in classifica. Ora si ritrova a dover recuperare il più possibile, per non perdere ulteriori posizioni. Ferrari dovrebbe presentarsi a Zandvoort con dei nuovi aggiornamenti, e vedremo se la SF-24 tornerà a mostrare delle migliori prestazioni e competitività. E chissà ad aiutare Charles Leclerc e Carlos Sainz a ottenere dei risultati migliori.

Sono attese molte sfide, anche tra gli altri team e piloti della griglia. L’obiettivo di tutti, è portare a casa più punti e concludere il Campionato nella miglior posizione possibile.

Come sempre non ci resta che seguire il weekend del GP Olanda, con i tanti colpi di scena e sorprese che possono rendere ancora più interessante la tappa, e le varie sfide in Formula 1.

CIRCUITO DI ZANDVOORT

È situato nelle vicinanze della cittadina di Zandvoort, stazione balneare sulla costa olandese del Mare del Nord. Il circuito automobilistico, è unico nel suo genere, in quanto sorge in mezzo a dune di sabbia. Questa caratteristica, porta con sé la presenza costante del vento, che porta sul tracciato la sabbia della spiaggia.

È considerato uno dei migliori circuiti olandesi, e una vera sfida per i piloti. Inaugurato nel 1939, il circuito ha ospitato per la prima volta una gara di Formula 1 nel 1948, con il GP di Zandvoort. Dal 1952 al 1985, si è corso il GP Olanda di Formula 1. L’edizione del 1985 è stata vinta dal pilota austriaco Niki Lauda. La stagione 2021 ha visto il ritorno di Zandvoort e del GP Olanda, con la vittoria di Max Verstappen su Red Bull.

Il tracciato caratterizzato da diverse variazioni altimetriche non inferiori a quindi metri, è lungo 4.259 m. In totale ha 14 curve, alcune delle quali sono note per essere veloci, secche e paurose. La più famosa, la curva Tarzan (in olandese Tarzanbocht), si presenta come un brusco tornante a destra al termine del rettilineo di partenza, caratterizzata da una sopraelevata, seguito dal velocissimo tratto che si può affrontare a tutta velocità lungo la cresta Hunse (Hunserug). Poi si sale attraverso la Rob Slotemaker, altra curva che porta a frenare una volta raggiunta la cima delle dune, da dove si affronta la veloce e cieca Scheivlak.

Nel corso degli anni, la pista ha subito molte modifiche con l’intento di migliorarne la sicurezza. Nel 2018 arrivò l’annuncio del ritorno del GP Olanda e di Zandvoort per il 2020, in seguito è stato chiesto ai manager dell’impianto di apportare nuove modifiche, e così è stato. I lavori furono affidati all’italiana Dromo, che modificò la curva finale, la Hugenholtzbocht diventata una sopraelevata, migliorò le strutture e i servizi. Infine, anche l’asfalto è nuovo.t

DRS

Come di consueto, la FIA, ha reso nota le zone dove sarà possibile attivare e sfruttare il sistema DRS. Saranno ben due le zone DRS sul circuito olandese.

la prima, nel rettilineo principale, da poco dopo curva 15 e curva 1; la seconda, nel tratto tra curva 10 e curva 11

I detection point saranno posizionate poco prima di curva 10 e poco dopo curva 12.

PIRELLI: C1, C2, C3

Per il GP Olanda a Zandvoort, Pirelli porterà le tre mescole più dure della gamma, ovvero:

C1 P Zero White Hard;

C2 P Zero Yellow Medium;

C3 P Zero Red Soft.

Stessa scelta vista negli ultimi tre anni, per via della conformazione del circuito, e della presenza di due sopraelevate, dove le gomme sono soggette a forze che le mescole morbide non riuscirebbero a reggere.

Zandvoort è un circuito caratterizzato da curve molto impegnative, alcune delle quali presentano un banking, come le curve 3 e 14, quest’ultima è di circa 18°. Il tracciato è molto stressante per le gomme, per via delle tante forze g alle quali vengono sottoposte, nel corso di tutto il giro. La velocità di percorrenza, soprattutto sulle due curve sopraelevate, è molto maggiore rispetto a curve senza pendenza.

La pista olandese, offre un basso livello di aderenza e una marcata evoluzione del grip in tutte le sessioni. Livello di aderenza, che potrebbe essere condizionata anche dalla presenza di sabbia della vicina spiaggia, portata in pista dal vento.

Saranno fondamentali un buon carico aerodinamico, oltreché la trazione e l’impianto frenante, per poter affrontare il tracciato senza problemi. I freni sono molto sollecitati, in particolare all’entrata di curva 1 e di curva 11, che presentano una decelerazione di circa 5g.

Un tracciato vecchio stile, tra i più tradizionali e impegnativi del calendario.

Come abbiamo visto nelle passate edizioni, le strategie possono essere variegate, anche da tre pit-stop. Inoltre, c’è una buona probabilità di vedere in azione la Safety Car, che potrebbe condizionare la gara. Vedremo, cosa succederà quest’anno.

Formula 1 is back in action this week in Zandvoort, a track that presents one of the most complicated challenges of the season. Here is our preview 👇#F1 #DutchGP pic.twitter.com/3LXOfaToTF — Pirelli Motorsport (@pirellisport) August 19, 2024

CHE TEMPO FARA’?

Come di consueto, siamo andati a controllare le previsioni meteo per il weekend del GP Olanda 2024. Secondo l’ultimo bollettino meteo, il fine settimana potrebbe essere condizionato dalla pioggia, specialmente nella giornata di sabato.

Temperature piuttosto basse, con il termometro che non dovrebbe superare i 20°C.

Attenzione al vento, con raffiche anche molto forti, che potrebbero condizionare le prestazioni delle vetture. Vento che sicuramente, porterà della sabbia dalla vicina spiaggia.

Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni meteo, per il GP Olanda 2024:

Venerdì 23 agosto 2024

Temperature: max 20°C, min 19°C; giornata nuvolosa con velature estese nel pomeriggio. Probabilità di pioggia al 0%; Umidità al 82%. Vento atteso tra 37 e 63 km/h.

Sabato 24 agosto 2024

Temperature: max 17°C, min 21°C; cielo nuvoloso. Probabilità di pioggia dalle 14:00; Umidità al 79%. Vento atteso tra 26 e 44 km/h

Domenica 25 agosto 2024

Temperature: max 18°C, min 17°C; cielo con nubi sparse, ma sereno e soleggiato. Probabilità di pioggia al 0%; Umidità al 66%. Vento atteso tra 22 e 31 km/h.