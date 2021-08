GP Olanda: programma, orari TV Sky, TV8 e streaming video

ll GP d’Olanda torna in Formula 1 dopo un’assenza di 36 anni. Si corre sullo storico circuito di Zandvoort, che sorge nei pressi dell’omonima cittadina dei Paesi Bassi, a pochi chilometri dalla capitale Amsterdam.

Oltre allo storico autodromo, questa piccola cittadina di soli 16.000 abitanti è famosa anche per i suoi scenari naturalistici affacciati sul Mare del Nord.

Facendo un salto nel passato il primo pilota ad aggiudicarsi il GP d’Olanda di Formula 1 fu Alberto Ascari nel lontano 1952, mentre l’ultima edizione della gara olandese andò alla McLaren di Niki Lauda nel 1985. Guardando le statistiche lo specialista di Zandvoort resta Jim Clark con quattro vittorie, mentre René Arnoux è il poleman per eccellenza, con tre partenze dalla piazzola numero 1.

Ma ora concentriamoci sul programma completo del week end, con gli orari in TV delle dirette SKY e le differite TV8.

GP OLANDA ORARI TV

ll week-end avrà inizio venerdì 03 settembre 2021 con le prime due sessioni di prove libere (FP1 – FP2), dalle 11:30 fino alle 12:30 e dalle 15:00 fino alle 16:00. Sabato 04 settembre 2021 alle ore 12:00 ci sarà la terza sessione (FP3) di prove libere, mentre le qualifiche inizieranno alle ore 15:00.

La gara prenderà il via, domenica 05 settembre 2021 alle ore 15:00 e sarà trasmessa in diretta esclusiva su Sky Sport F1 HD e in diretta LIVE su F1world, mentre su TV8 potrete vedere la gara in differita.

Venerdì 03 settembre 2021

ORARI SKY SPORT F1 HD – Diretta Esclusiva

Prove Libere 1 – Dalle ore 11:30 alle 12:30 – Diretta esclusiva su Sky SportF1 HD

Prove Libere 2 – Dalle ore 15:00 alle 16:00 – Diretta esclusiva su Sky SportF1 HD

Sabato 04 settembre 2021

ORARI SKY SPORT F1 HD – Diretta Esclusiva

Prove Libere 3 – Dalle ore 12:00 alle 13:00 – Diretta esclusiva su Sky SportF1 HD

Qualifiche – Dalle ore 15:00 alle 16:00 – Diretta su Sky SportF1 HD

ORARI TV8 – Differita



Qualifiche – Dalle ore 18:30 – Differita su TV8*

Domenica 05 settembre 2021

ORARI SKY SPORT F1 HD – Diretta Esclusiva

Gara – Dalle ore 15:00 – Diretta esclusiva su Sky SportF1 HD e LIVE su F1world



ORARI TV8 – Differita

Gara – Dalle ore 18:30 – Differita su TV8*



COME SEGUIRE IL GP D’OLANDA IN TV

La gara potrà essere seguita in esclusiva, solamente su Sky Sport F1 HD e Now, mentre il canale TV8, trasmetterà l’evento solo in differita. Sul satellite l’appuntamento sarà sul canale dedicato Sky Sport F1 HD.

Per quanto riguarda gli appuntamenti in chiaro, il canale di riferimento sarà TV8 per la gara e le qualifiche in differita. Sky Sport F1 HD darà la possibilità, ai soli abbonati, di sfruttare il servizio streaming SKY GO.

* gli orari della differita, del GP d’Olanda in TV, potrebbero subire delle variazioni

QUALCHE DATO SUL CIRCUITO DI ZANDVOORT

Il circuito automobilistico di Zandvoort è noto soprattutto per le sue curve veloci e secche a cui si aggiungono impegnative variazioni altimetriche di ben quindici metri.

La curva più famosa del tracciato è la cosiddetta “curva Tarzan“, un brusco tornante al termine del rettilineo iniziale che impone un’inversione di 180 gradi.

Questo è uno dei tratti migliori per assistere ad eventuali sorpassi.



Circuito: Zandvoort

Lunghezza giro: 4,252 km

Giri: 72

Distanza totale: 306,144 km

Prima gara disputata: 1952

Web: circuitzandvoort.nl

Vincitori delle passate edizioni