Marko: “Perez resta la soluzione migliore della Red Bull”

Per Marko non ci sono altre alternative: è Perez l’unico uomo

Helmut Marko ha insistito sul fatto che Sergio Perez è ancora la scelta migliore per concludere la stagione di Formula 1 insieme al compagno di squadra della Red Bull Max Verstappen.

Il calo di prestazioni di Perez nel secondo trimestre della stagione ha permesso alla McLaren di ridurre il distacco dalla Red Bull nella classifica costruttori a 42 punti entro la pausa estiva.

Marko respinge le pressioni di Liberty Media per mantenere Perez fino al Gran Premio del Messico

Ciò ha spinto la Red Bull a riconsiderare se sostituire il pilota messicano con uno degli altri suoi piloti (Daniel Ricciardo, Yuki Tsunoda o Liam Lawson ), nonostante Perez abbia recentemente firmato un’estensione del contratto di due anni.

Ma dopo aver valutato le loro opzioni, il capo della squadra Red Bull Christian Horner e il consulente della squadra Marko hanno deciso di continuare a puntare su Perez, mentre la formazione RB composta da Ricciardo e Tsunoda è rimasta invariata.

Nella sua rubrica sulla rivista Speedweek, di proprietà della Red Bull, Marko ha spiegato che Perez è “Ancora la nostra soluzione migliore”, considerando le alternative disponibili, affermando che il trentaquattrenne deve solo trovare maggiore costanza dopo aver mostrato sprazzi di sé stesso nelle qualifiche del Gran Premio del Belgio.

“Sergio Perez sarà anche lui al volante della Red Bull Racing dopo la pausa estiva perché ora potremo disputare le gare sui circuiti in cui si è comportato bene l’anno scorso e contiamo sulla stabilità“, ha scritto Marko.

“Ha ripetutamente dimostrato buone prestazioni nel frattempo, ed è stato molto veloce anche al terzo posto sabato nell’ultimo weekend di gara a Spa”.

“Perez non deve diventare più veloce, ma più costante e, considerate le alternative, resta la nostra soluzione migliore“.

Marko ha smentito le speculazioni

Le voci riguardano Liberty Media, proprietaria della Formula 1, che avrebbe avuto un ruolo nella scelta dei piloti.

“Le voci secondo cui il suo continuo coinvolgimento sarebbe dovuto al desiderio di Liberty Media di farlo guidare in Messico non sono vere”, ha affermato. “Certamente vogliono che partecipi alla sua gara di casa, ma la nostra scelta del pilota non si basa sulle intenzioni di Liberty”.

La Red Bull dovrà anche decidere cosa fare con il pilota di riserva Liam Lawson, che è libero di trovare un posto altrove se la Red Bull non può dargli una guida nel 2025. Ma Marko ha escluso che Lawson venga prestato a team rivali, per tenerlo nei ranghi.

“Annunceremo cosa accadrà con Liam Lawson a settembre”, ha spiegato l’austriaco. “Il fatto che gli sia stato permesso di accumulare ulteriori chilometri di esperienza in Formula 1 a Imola era pianificato da tempo. Anche se la concorrenza volesse utilizzarlo in prestito, non è disponibile per questo”.

“Il nostro pilota di Formula 2 Isack Hadjar ha ottenuto la sua quarta vittoria nella massima categoria di corse di formula a Spa. Ha chiaramente il potenziale per la Formula 1”.

“Vedremo come si svilupperà tutto, ma sicuramente assumerà un ruolo di qualche tipo. Potrebbe essere che, come Lawson, trascorrerà un anno come collaudatore e tester al simulatore.”