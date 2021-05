GP Monaco: programma, orari TV Sky, TV8 e streaming video

Dopo l’effetto COVID che ha cancellato l’edizione 2020, il circus torna nel principato di Monaco per la sua 78° edizione.

Monte Carlo è un circuito storico che tutti i piloti sognano di vincere; pur essendo un tracciato lento, ogni errore tra le strade cittadine del principato può diventare fatale. Le vetture sfrecceranno dalla Piazza del Casinò fino al tornante più famoso del pianeta. Le leggendarie curve rendono il Gran Premio di Monaco estremamente impegnativo sia per i team che per i piloti.

Si passa poi dalla chicane delle piscine, fino all’ingresso del tunnel per poi passare dalla vecchia stazione, da percorrere ad una velocità di 45 km/h circa.

La prima staccata importante la troviamo al termine del rettifilo dei box, che viene percorso ad oltre 200 km/h. L’approccio a questa prima curva, la Saint Devote, è molto importante. Qui si rischia di finire lunghi in frenata o di centrare le barriere in uscita, come accaduto più volte nel passato.

GP Monaco orari TV

l week-end nel principato di Monaco avrà inizio giovedì 20 maggio 2021 con le prime due sessioni di prove libere (FP1 – FP2), dalle 11:30 fino alle 12:30 e dalle 15:00 fino alle 16:00. Sabato 22 maggio 2021 alle ore 12:00 ci sarà la terza sessione (FP3) di prove libere, mentre le qualifiche inizieranno alle ore 15:00.

La gara inizierà domenica 23 maggio 2021 alle ore 15:00 e sarà trasmessa in diretta su Sky Sport F1 HD e in chiaro sul canale TV8 e in streaming su F1world.

Ora concentriamoci sul programma completo del week end, con gli orari in TV delle dirette SKY e TV8 del GP di Monaco.

Giovedì 20 Maggio 2021

ORARI SKY SPORT F1 HD – Diretta Esclusiva

Prove Libere 1 – Dalle ore 11:30 alle 12:30 – Diretta esclusiva su Sky SportF1 HD

Prove Libere 2 – Dalle ore 15:00 alle 16:00 – Diretta esclusiva su Sky SportF1 HD

—————————————————————————–

Sabato 22 Maggio 2021

ORARI SKY SPORT F1 HD – Diretta

Prove Libere 3 – Dalle ore 12:00 alle 13:00 – Diretta esclusiva su Sky SportF1 HD

Qualifiche – Dalle ore 15:00 alle 16:00 – Diretta su Sky SportF1 HD e TV8

—————————————————————————–

Domenica 23 Maggio 2021

ORARI SKY SPORT F1 HD e TV8 – Diretta

Gara – Dalle ore 15:00* – Diretta su Sky SportF1 HD, TV8 e LIVE su F1world

* gli orari della diretta, del GP di Monaco in TV, sono stati confermati sul sito f1.com

Come seguire il Gran Premio di Monaco in TV

La gara potrà essere seguita in diretta su Sky Sport F1 HD e anche in chiaro su TV8.

Sul satellite l’appuntamento sarà sul canale dedicato Sky Sport F1 HD.

Per quanto riguarda gli appuntamenti in chiaro, il canale di riferimento sarà TV8 per la gara e le qualifiche.

Sky Sport F1 HD darà la possibilità, ai soli abbonati, di sfruttare il servizio streaming SKY GO.

Qualche dato tecnico sul circuito

Luogo: Monte Carlo

Giri: 78

Lunghezza giro: 3.337 km

Prima gara disputata: 1950

Web: acm.mc

Vincitori delle passate edizioni