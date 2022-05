FORMULA 1 LIVE – GP Miami: la gara in diretta streaming

Tutto pronto dal Miami International Autodrome per questa quinta prova del mondiale di Formula 1 che sarà trasmessa in diretta live su F1world.

Dopo 16 anni la Ferrari torna a conquistare la pole position negli Stati Uniti e lo fa grazie Charles Leclerc che raggiunge quota 12 partenze dal palo. Con il secondo posto di Carlos Saniz la Scuderia del Cavallino si aggiudica così la prima fila, risultato che mancava dal GP del Messico nel 2019.

Max Verstappen si dovrà accontentare di partire dalla seconda fila dopo la sbavatura nell’ultimo giro della Q3. Affiancherà il Campione del Mondo il carica l’altra Red Bull di Sergio Perez.

Pilota del giorno invece è Valtteri Bottas che si accoda ai primi 4 piazzando l’Alfa Romeo in quinta posizione davanti all’ex compagno di squadra Lewis Hamilton.

Nella top ten entrano anche Pierre Gasly, Lando Norris, Yuki Tsunoda e Lance Stroll.

Assenti d’eccellenza Fernando Alonso (11°), George Russell (12°) e Daniel Ricciardo (14°).

E allora mettiamoci comodi e prepariamoci ad assistere a questa bellissima sfida dove sarà difficile stilare un pronostico per questo quinto appuntamento stagionale, vista la particolarità del tracciato che mette in risalto le qualità del pilota.

