GP Emilia Romagna, pagelle: a Imola vincono i tifosi

Cala il sipario in quel di Imola, dopo una gara non particolarmente entusiasmante. È dunque il momento di tirare le somme: ecco le pagelle del GP di Emilia Romagna

In quel dell’Autodromo Enzo e Dino Ferrari i motori si spengono, ma la passione mai. I protagonisti del weekend di Imola sono stati, senz’ombra di dubbio, i tifosi che si sono raccolti in circuito per tingere le tribune di rosso. In pista, invece, l’azione è stata decisamente meno rilevante. Tuttavia bisogna dare credito a chi ha spinto fino all’ultimo, ma anche sottolineare le prestazioni di chi, questo weekend, non è riuscito a dare. Detto ciò, ecco a voi le pagelle del GP di Emilia Romagna, dagli occhi di chi la gara l’ha vista dalla tribuna!

I promossi

Max Verstappen – 9

Niente eccellenza per Super Max. La vittoria è arrivata, ma le difficoltà del weekend sono state numerose sin dalle prove libere. La ripresa in Q3 è stata viziata dalla scia fornita, apparentemente in maniera volontaria, da Hulkenberg. La gara invece, la gestisce decisamente meglio, ma di errori ne commette, sfiorando la penalità per track limits. Gli va dato credito di essere riuscito a portare a casa il primo gradino del podio, ma ora lo si sa: Max è attaccabile. Forse è vero, con un giro in più Norris avrebbe vinto, ma con i se e con i ma non ci si fa niente, dunque Verstappen porta a casa un voto egregio, ma non eccellente.

Lando Norris – 9

Oggi il massimo voto non verrà assegnato. Norris è artefice di una bellissima gara e di un secondo successo consecutivo sfiorato per soli sette decimi. Tuttavia, deve ringraziare Leclerc per l’errore commesso, altrimenti la lotta non sarebbe stata con Verstappen ma con il monegasco. Gli aggiornamenti funzionano e su questo fattore non vi è dubbio: Lando si trova bene con la MCL38 e continuerà ad agguatare Red Bull. Ma il 10 resta a Miami, questa volta un voto in meno per un Norris comunque in splendida forma.

Charles Leclerc – 8

Ahi Charles, che errore! Quel taglio di chicane alla Gresini gli ha fatto perdere qualsiasi possibilità di puntare al secondo posto. La gara di Leclerc non è però stata malvagia: si sa, la fortuna non gira a suo favore, e il pit stop di 2.8 secondi lo conferma. Ma il recupero su Norris è stato tutto fuorché banale. Quanto visto nelle prove del venerdì è stato ripreso in gara, ma ancora è da capire come sia stato possibile un calo simile nell’ultima parte di qualifica. Un weekend dolce amaro per Charles Leclerc che porta comunque a casa un voto degno di nota.

Pagelle GP Emilia Romagna: I bocciati

Sergio Perez – 4

Ormai è la solita tiritera: Max vince, Checo sparisce. Eliminato in Q2, in gara sale di sole tre posizioni. Imola è un circuito in cui superare è complesso, ma non dovrebbe essere un grosso problema quando guidi la stessa vettura di chi rifila 8 secondi a quelli dietro (rimonta permettendo). L’ottava posizione non può essere considerata sufficiente per un pilota Red Bull. Per questo, a Perez, un sonoro 4 in pagella.

Carlos Sainz – 5,5

Anonimo. Questa è la parola corretta per descrivere il madrileno. Non si fa superare da Piastri se non dopo il pit stop – ancora una volta – lungo, ma nella prima parte di gara non regge il passo del compagno di squadra. Nel secondo stint, invece, l’australiano di McLaren corre davanti a Carlos senza pensieri. A dire il vero, la gara rispecchia l’andamento dell’intero weekend, dunque potremmo anche descriverlo come “costante”. McLaren al momento sembra un passo avanti al Cavallino, ma da un pilota in tuta rossa ci si aspetta di più.

Fernando Alonso – NP

Non pervenuto. Al sabato sbaglia tutto lo sbagliabile, dallo schianto a muro in Rivazza nelle FP3 all’ultimo posto in qualifica. In gara non si riprende mai, non termina la gara in ventesima posizione solo perché Albon si è ritirato. Il confronto con il compagno di squadra è impietoso, ma questa volta a favore di Stroll. Il canadese è riuscito a portare a casa due punti, pur partendo tredicesimo. Ha trascinato lui la squadra in questo weekend. Speriamo il leone torni a ruggire.

Bonus

Il tifosi – 10

Indescrivibile la marea di persone presenti a Imola in tutto il weekend. Sin dal venerdì l’affluenza è stata elevata, sabato e domenica si faticava a camminare. In tribuna Rivazza la schiera di bandiere del Cavallino faceva venire la pelle d’oca. Un tifo intenso e caloroso, come solo il popolo italiano sa fare. Se bisogna dare un voto eccellente, allora quello spetta sicuramente ai tifosi. Sia della Rossa, che non. Perché l’aria respirata in autodromo era pura passione.