GP Las Vegas, qualifiche: Leclerc, tutto sul ventitré

Ferrari non delude le previsioni e con Charles Leclerc conquista la pole position del GP di Las Vegas. Carlos Sainz secondo (a 44 millesimi dal compagno di squadra), ma sul madrileno pende la penalità per la sostituzione della batteria.

Mezzanotte locale, Las Vegas, e la Strip. Questo lo scenario che fa da sfondo a delle qualifiche che sono state scintillanti, almeno per le luci e le più famose insegna al neon. A cui ci si è approcciati tramite delle ultime libere che ci avevano consegnato una classifica “bugiarda”, con le Ferrari che non avevano avuto la possibilità di firmato con il loro ultimo tentativo. In tal senso, è da ricordare che Carlos Sainz sarà costretto a pagare dieci posizioni di penalità in griglia per l’obbligata sostituzione della batteria (in seguito al nefando incidente avvenuto venerdì).

Q1

La prima frazione è iniziata con la Scuderia pronta ad imporsi sugli altri. La bandiera gialla negli istanti finali ha poi rovinato il giro a molti impedendogli di completare un buon ultimo giro utile per qualificarsi. McLaren si è trovata fuori con entrambe le vetture, che ad ogni modo si è trovata a faticare maggiormente rispetto soprattutto a quanto avevano fatto in FP3. Un altro episodio ha riguardato Max Verstappen e Esteban Ocon pronti a farsi delle scaramucce nei rispettivi giri Fuori dal Q2: Norris, Ocon, Zhou, Piastri, Tsunoda.

Q2

Questa volta i primi a scendere in pista sono state le Aston Martin inaugurando la sessione. Poi i monitor si sono nuovamente accessi, da cui è spuntato ancora una volta il monegasco con un tempo che ha rifilato cinque decimi al primo degli inseguitori (ovvero al suo compagno di squadra). Ma a farla da padrona ancora una volta sono stati gli istanti finali, dove a sorpresa sono stati eliminati due grandi protagonisti come Lewis Hamilton e Sergio Perez, rispettivamente undicesimo e dodicesimo. Mentre Lance Stroll è stato richiamato ancora dagli steward per non aver rispettato le bandiere gialle. Fuori dal Q3: Hamilton, Perez, Hülkenberg, Stroll, Ricciardo.

Q3

Il primo tentativo in Q3 è stato più tirato, con la Ferrari #16 che, almeno all’inizio, non è riuscita a replicare il crono del Q2. Un qualcosa che lo stesso pilota ha commentato dicendo “è stato un giro di m***a”. Lasciando che il stacco con i rivali si assottigliasse. Il secondo giro è stato invece decisamente migliore, nonostante un primo settore non brillantissimo, che lo ha portato a conquistare la ventitreesima pole position in carriera . Carlos Sainz si è conquistato la seconda piazza, lontano dal proprio compagno di squadra appena 44 millesimi. Purtroppo per lo spagnolo però domani dovrà scontare dieci posizioni di penalità. Terzo Max Verstappen che, per lo stesso motivo dato prima, guadagnerà una posizione e partirà in prima fila al GP di Las Vegas.