GP Las Vegas, la griglia di partenza

La griglia di partenza del GP di Las Vegas avrebbe avuto una prima fila tutta Ferrari, se non fosse stato per la penalità di Carlos Sainz

Sotto le luci sfavillanti dei casinò, prendono il via le qualifiche nella nuova pista del GP di Las Vegas.

La Formula 1 torna in Nevada dopo 41 anni e lo fa in un weekend già controverso e pieno di difficoltà ancora prima di partire, con polemiche che si sono ulteriormente accese dopo l’incidente di Carlos Sainz durante la prima sessione di prove libere.

Il ferrarista, comunque, non sembra intimidito e, deciso a rifarsi della penalità inflitta dalla Federazione, parte con un ottimo Q1, piazzandosi temporaneamente in seconda posizione.

La prima sessione di qualifiche del GP di Las Vegas si conclude infatti con le due Ferrari in testa e George Russell subito dietro. Il salvataggio all’ultimo di Lance Stroll butta invece fuori Lando Norris, mentre Oscar Piastri non riesce mai a piazzare un buon tempo. Dopo gli ottimi risultati delle ultime gare, quindi, le McLaren sono incredibilmente fuori dal Q2. Esclusi anche Zhou, Tsunoda e Ocon.

A Las Vegas continuano le difficoltà dei top team. Dopo le McLaren, esclusi anche Lewis Hamilton e Sergio Perez

Le vetture scendono in pista per il Q2 e la prima fila conferma quanto appena avvenuto nel Q1, con le due Ferrari di nuovo in cima alla classifica. Stavolta è Verstappen alle loro spalle.

Le vere sorprese sono di nuovo subito dietro di loro. Kevin Magnussen continua a stupire facendo nuovamente dei settori veloci e buonissimi tempi. Grande soddisfazione anche per Logan Sargeant, che può partecipare alla prima Q3 della sua carriera in Formula 1.

Negli ultimi secondi la pista di accende e ci regala altri colpi di scena inaspettati. Mentre i piloti del midfield sembrano essere molto a proprio agio nel nuovo circuito, sono i top team a riscontrare ancora difficoltà. Dopo le McLaren, questa volta tocca alla Mercedes di Hamilton e alla Red Bull di Perez finire tra le ultime 5.

Il poleman di Las Vegas è Charles Leclerc

Leclerc è di nuovo il migliore anche nel Q3. La pole position è sua con 1:32.726. A soli 44 millesimi si piazza Carlos Sainz. Non sarà però una seconda fila tutta rossa perché lo spagnolo dovrà partire 12 per scontare le 10 posizioni di penalità inflitte dalla FIA. La seconda piazzola è quindi di Max Verstappen.

Di seguito la griglia di partenza definitiva del GP di Las Vegas:

1. Charles Leclerc

2. Max Verstappen

3. George Russell

4. Pierre Gasly

5. Alexander Albon

6. Logan Sargeant

7. Valtteri Bottas

8. Kevin Magnussen

9. Fernando Alonso

10. Lewis Hamilton

11. Sergio Perez

12. Carlos Sainz

13. Nico Hulkenberg

14. Daniel Ricciardo

15. Lando Norris

16. Esteban Ocon

17. Guanyu Zhou

18. Oscar Piastri

19. Lance Stroll

20. Yuki Tsunoda