GP Las Vegas, Sainz :”Abbiamo dominato le qualifiche dopo la giornata difficile di ieri”

Nel weekend del GP di Las Vegas la Ferrari domina le qualifiche: il passo gara c’è e anche il feeling con il circuito. Sainz chiude in seconda posizione, ma sarà penalizzato

Questo weekend di Las Vegas vede una Ferrari molto confidente con il circuito. Con un Leclerc che chiude in prima posizione sia in Q1 che in Q2 e poi in pole position. Sainz, invece, chiude a 44 millesimi dal compagno di squadra concludendo con un 1-2 tutto rosso. Peccato, però, che a seguito della penalità di ieri, lo spagnolo sarà retrocesso e dunque partirà dodicesimo.

“Innanzitutto è stato fatto un lavoro eccezionale da parte del team, abbiamo dominato le qualifiche insieme, dopo una giornata difficile ieri. Siamo riusciti a rimettere insieme la macchina per poi monopolizzare la prima fila che è incredibile”, ha esordito alle interviste Carlos.

“Chiaramente mi sarebbe piaciuto essere primo, però alla fine sarei partito undicesimo anzichè dodicesimo. Abbiamo fatto il massimo che potevamo oggi e sono naturalmente un pochino dispiaciuto per ieri, non voglio mentire. Sono ancora di pessimo umore per quello che è successo. Cerco di non mostrarlo, però la situazione è questa”, ha aggiunto.

Alla domanda su cosa pensa di poter fare domani partendo dal dodicesimo posto? Il pilota risponde: “Beh, dipenderà dalla partenza, dal graining che avremo sulle gomme e da quanto sarà semplice superare. Il passo sembra esserci questo weekend. Mi piacerebbe poter lottare per la vittoria domani con Charles e Max, ma purtroppo dovrò fare una gara di rimonta e spero di poter tornare davanti a un certo punto per lottare con loro, però penso che sarà complicato”, ha concluso.