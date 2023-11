GP Las Vegas, FP3: nella città dell’azzardo, Ferrari può puntare sulla vittoria?

Le FP3 del GP di Las Vegas si sono concluse in anticipo a causa di una bandiera rossa provocata da Albon. Ferrari molto competitiva, attenzione però a Red Bull sul passo gara

Russell conclude le FP3 del GP di Las Vegas davanti a Piastri e Sargeant. I tempi della classifica risultano però incompleti a causa di una bandiera rossa che ha terminato la sessione in anticipo. Quest’ultima è stata provocata da Albon, il quale è andato a muro, perdendo anche uno penumatico. Questo ha fatto sì che alcuni piloti, come Leclerc e Sainz, non abbiano potuto lanciarsi per il giro veloce. Tuttavia, i segnali mostrati dal Cavallino Rampante sono molto positivi.

Sessione di libere che è partita molto a rilento, con solo sette piloti in pista nei primi minuti a disposizione. Le due Ferrari, Norris e Hamilton sono partiti subito con mescole medie per provare dei mini long run. Il team di Maranello ha scelto di scendere in pista con una configurazione più scarica, per cercare più velocità di punta sui rettilinei. E’ stata inoltre allungata di cinquanta metri la zona DRS sul rettilineo della Strip. Pian piano la pista ha iniziato a popolarsi con quasi tutti i team impegnati inizialmente a provare il passo gara, tranne le due Red Bull partite subito a suon di giri veloci.

Cosa è emerso dalle FP3 del GP di Las Vegas

I due piloti della Rossa chiudono la simulazione passo gara con dei segnali che fanno ben sperare. Non risulta un degrado eccessivo alle mescole, se non un leggero graining all’anteriore. Le due SF-23 verso la fine rientrano ai box per montare una doppia beam wing per avere più carico al posteriore. Riusciranno le Rosse a tenere il passo di Super Max anche in gara?

A venti minuti dalla fine tutti i team sono rientrati ai box per montare le mescole soft e provare i giri di qualifica. Non entusiasmanti quelli di Hamilton, Russel invece più a suo agio. Il pilota britannico fa segnare settori davvero veloci, dimostrando che la gomma rossa può durare per più di un giro. Buoni i tempi delle due Red Bull. Peccato non essere riusciti a vedere i giri lanciati di Leclerc e Sainz, anche se i primi due settori lanciati del monegasco fanno ben sperare. Sarà la volta buona per Ferrari?