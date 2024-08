GP Italia, Russell: “Stasera una bella pizza, per il peso giusto”

GP Italia, George Russell è terzo al termine delle qualifiche disputate sul circuito di Monza, e domani si troverà a “sandwich” tra McLaren e Ferrari

Sessione di qualifiche molto combattuta, quella che si è vista poco fa sul circuito di Monza, valida per la griglia di partenza del GP Italia, che scatterà domenica alle ore 15.00, e che vedrà la Mercedes di George Russell occupare la terza casella.

La Mercedes a sorpresa, sta dimostrando di essere a suo agio sul tracciato brianzolo, come abbiamo visto nelle prove libere sia di venerdì che di sabato mattina. In tutte le sessioni, la W15 sembra riuscire a lottare con le velocissime McLaren, benché in alcuni settori è apparsa in difficoltà in termini di prestazioni. George Russell nel finale riesce a piazzare la sua vettura, in terza posizione, togliendola alla Ferrari di Charles Leclerc. Domani sulla griglia di partenza, troveremo le due McLaren in prima fila, e a seguire la Mercedes #63. Il pilota britannico, proverà già dalla partenza a infilarsi tra le McLaren, ed eventualmente lottare con le Ferrari. Chissà che non riesca a ottenere un buon risultato.

George is hungry for a fight at the front tomorrow pic.twitter.com/ugcOK89ekU — Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team (@MercedesAMGF1) August 31, 2024

George: “Non siamo troppo lontani da McLaren”

“Il mio giro? Alla grande, terzo posto è un pochino meglio di quanto mi aspettavo. È stata una sessione molto difficile in Q1 e Q2, ma per fortuna ci siamo tenuti meglio alla fine. Non siamo troppo lontani dalla McLaren, che è velocissima. Ma, stiamo lavorando tantissimo per riprenderli. Sono molto contento del risultato ottenuto oggi,” ha esordito George Russell, nelle interviste di rito al termine delle qualifiche del GP Italia 2024.

Sulla gara di domani, ricordando gli ottimi risultati che la Mercedes ha ottenuto in passato su questa pista, e anche in questa stagione: “Cosa penso per domani? Penso che sarà una battaglia molto serrata, dato che siamo tutti molto vicini. Per cui, sono molto entusiasta”.

“In un primo tempo, non ci aspettavamo di poter essere nella lotta. Ora, se fai un gran lavoro, hai la possibilità di vincere. Per cui sono molto carico per domani. Stasera dovrò cercare di mangiare un po’ di più… magari una bella pizza, così potrò avere il peso giusto, e domani non sarò troppo leggero, e potrò fare un bel risultato,” ha così scherzosamente concluso George Russell, ricordando la squalifica ottenuta al termine del GP Belgio, in quanto la sua W15 è risultata troppo leggera, violando il regolamento.