FORMULA 1 LIVE – GP ITALIA: la gara in diretta streaming

FORMULA 1 LIVE, GP D’ITALIA LIVE SU F1WORLD: SEGUI LA GARA DA MONZA IN DIRETTA!

A breve inizierà l’ottava gara stagionale del mondiale di Formula 1 sul circuito di Monza e con ancora due Mercedes ad occupare la prima fila.

Un velocissimo Lewis Hamilton si è aggiudicato la sua pole position numero 94, sgretolando il record della pista, stabilito da Rubens Barrichello nel 2004 e stabilendo anche il record di velocità media sul giro. Ennesima lotta interna che ha visto il compagno di squadra, Valtteri Bottas, posizionarsi al fianco del britannico, con un ritardo di pochi centesimi.

Il circuito brianzolo ha regalato al futuro pilota Ferrari Carlos Sainz, la terza piazzola al fianco di Sergio Perez. E’ profondo ROSSO a Maranello con una qualifica deludente per i due piloti della Ferrari, relegati al 13° e 17° posto.

La gara sarà trasmessa in diretta su Sky Sport F1 HD dalle ore 15.10, ma se non volete perdervi nemmeno un minuto della diretta, lo staff di F1World seguirà la gara con voi in live streaming!

Dalle ore 14:40 saremo assieme in diretta, per assistere al via, della ottava gara del 2020: il GP d’Italia è live su F1World, con aggiornamenti in diretta della gara da Monza.

