GP Italia, Qualifiche: McLaren al top, Red Bull lontana

Sessione di Qualifiche terminata per il GP d’Italia:McLaren al top, animi accesi per Ferrari

Dopo l’ultima sessione di Prove Libere di questa mattina, i piloti fanno il loro ingresso in pista per affrontare le Qualifiche in vista del GP d’Italia. Il Gran Premio di Monza è sempre stata una tappa speciale, sia per i piloti ma soprattutto per i tifosi. Quest’anno, la Mercedes a voluto onorare tale sentimento annunciando ai tifosi italiani la futura line-up per il 2025, composta da George Russell e Andrea Kimi Antonelli.

Il giovane talento ha ancora molto da dimostrare, ma la squadra inglese si mostra fiduciosa nei confronti del suo manico. Tuttavia ad oggi guardiamo al mondiale attuale del 2024, con la sessione di qualifiche. Allo spegnimento dei semafori, le monoposto fanno il loro ingresso in pista. Primi a scendere sono Ferrari, McLaren e Mercedes che iniziano ad alzare i ritmi dei tempi sul tabellone. A cinque minuti dal termine, la tensione è palpabile tra le squadre come Williams, Racing Bulls, e la Haas, che rischiano l’eliminazione. Gli eliminati del Q1 sono infatti: Tsunoda, Stroll, Colapinto, Bottas, Zhou.

Motori accesi per il Q2 , pronto a regalare altri colpi di scena. Primi a scendere sono entrambe le monoposto della Ferrari con gomma usata, che optano per non utilizzare alcun gioco di scie. Nonostante il primo tempo, a raggiungere le monoposto del cavallino rampante sono Piastri e Verrstappen che si piazzano nelle prime posizioni. A tre minuti dal termine, ad aggiungersi alla corsa è anche la Mercedes , che sembra abbia trovato il giusto feeling con il nuovo layout del circuito di Monza. Gli eliminati della seconda sessione sono: Alonso, Ricciardo, Magnussen, Gasly , Ocon.

Ultimo giro di boa per le Qualifiche, che si accende ulteriormente in vista del Q3. Una volta spenti i semafori, la tensione è palpabile per la corsa alla pole position in vista del GP di domani. Questa volta, McLaren guida il gruppo facendo immediatamente il suo ingresso in pista. A seguire, è la Mercedes che si piazza in seconda fila dopo le monoposto della McLaren. A tre minuti dal termine, i piloti sono pronti ad affrontare l’ultimo tentativo per ottenere il miglior giro. Primo è Verstappen, che non si migliora restando in settima posizione. A rubare la pole position è infatti Lando Norris, seguito da Oscar Piastri e George Russell.