GP Italia, Piastri: “Siamo tutti molto vicini”

Oscar Piastri conquista la partenza dal secondo posto del GP d’Italia, il pilota McLaren continua il suo ottimo periodo di forma

Monza ha assistito a una straordinaria performance della McLaren nelle qualifiche del weekend sul circuito brianzolo. Oscar Piastri ha conquistato un brillante secondo posto nel GP d’Italia, dimostrando di essere sempre più competitivo in Formula 1. La pole position è andata al compagno di squadra Lando Norris, che ha preceduto di poco l’australiano. Una doppietta che riporta la McLaren ai vertici della griglia di partenza e che promette un weekend entusiasmante. La pista di Monza è molto veloce e tecnica, e la McLaren ha una vettura che si adatta bene a questo tipo di circuito. L’australiano ha sfruttato al meglio le caratteristiche della pista per ottenere un buon risultato.

Il giovane pilota australiano, al volante della sua McLaren, ha messo in difficoltà il compagno di squadra Lando Norris, terminando la sessione a soli 0,109 secondi dal britannico. Un risultato che testimonia la crescita esponenziale di Piastri e la competitività della monoposto di Woking. La McLaren ha dominato le qualifiche, con Norris e Piastri che hanno monopolizzato la prima fila. Un risultato che premia gli sforzi del team e che promette un weekend di gara entusiasmante. La scuderia inglese si conferma tra le protagoniste del campionato, dando forse quella spallata che potrà dare inizio alla rimonta verso il titolo del mondo, un alloro che manca dal 2008, quando Hamilton vinse il mondiale.

Dichiarazioni del pilota

Piastri, al termine della gara, ha dichiarato che: “Ho fatto un ottimo primi giro nel Q3, il secondo non mi ha soddisfatto. E’ stata una buona prestazione, un’ottima prova di squadra. Certo partire davanti è un aspetto positivo ma sarà una lunga gara, vediamo come sarà la situazione gomme domani. Sarò una gara emozionante. Siamo tutti molto vicini“. Piastri è un pilota molto talentuoso e ha dimostrato di essere in grado di competere con i migliori del mondo. Il suo futuro è molto promettente e si prevede che sarà uno dei protagonisti della Formula 1 per molti anni a venire.