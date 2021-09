GP Italia, anteprima: orari tv, il circuito, il meteo

GP Italia, round 14. Si torna a Monza per una nuova prova del mondiale 2021. Nell’attesa ecco il nostro anteprima

GP Italia, anteprima. Finalmente ci siamo! Siamo entrati in una delle settimane più attese della stagione di Formula 1, che ci conduce al fine settimana del GP Italia, giunto quest’anno alla 92° edizione, presso l’Autodromo Nazionale di Monza.

Monza, il circuito conosciuto come il “Tempio della velocità” per via dei suoi tanti rettilinei, e l’alta velocità che le vetture riescono a raggiungere, è una delle tappe più attese e amate del calendario agonistico. Piloti e appassionati, ogni anno non vedono l’ora di tornare: qui si respira un’atmosfera unica, fatta di adrenalina, emozioni a non finire. Un weekend da vivere appieno, a partire dai tanti eventi solitamente organizzati in occasione del gran premio.

Nel 2020, a causa della pandemia di coronavirus, il weekend si è svolto a porte chiuse, senza la grande folla di tifosi alla quale siamo abituati. Per questa edizione, è stato deciso di aprire le tribune e tornare ad accogliere i tifosi, seppur a numero limitato.

Il GP Italia, è la gara di casa della Scuderia Ferrari. Nella stagione 2021, la situazione in campionato del team è migliore rispetto al 2020, seppur con ancora qualche difficoltà, e una vettura non perfetta al 100%. I tifosi sperano che il team possa tornare presto in vetta.

Intanto per il weekend di Monza, saranno attesi molti tifosi del Cavallino Rampante, alcuni capitanati dalle Scuderia Ferrari Club, e dal grande Cuore Rosso. La passione e il tifo per la Rossa di Maranello, è sempre viva nel cuore dei tifosi. L’ultima vittoria della Ferrari qui a Monza, risale al 2019, con Charles Leclerc. Quest’anno sarà difficile provare a vincere, le caratteristiche del tracciato, sembra non andare a genio alla SF21. Tuttavia in molte piste, dove più o meno dalle previsioni sembrava impossibile, al livello di competitività la vettura è andata bene. Per Carlos Sainz Jr, sarà il suo primo GP Italia da pilota della Ferrari. Lo spagnolo, sembra essersi trovato bene con il team e con la monoposto. Sicuramente vorrà presentarsi al meglio e regalare un buon risultato, di fronte ai tifosi.

Il campionato e la sfida al titolo 2021, sembra essere sempre più un affare tra Lewis Hamilton e Max Verstappen. Super Max è reduce dalla vittoria a casa sua, al GP Olanda, al termine di una gara disputata in testa fin dall’inizio. e ora è nuovamente leader della classifica piloti. Red Bull è ancora dietro alla Mercedes, e per riuscire a superarla ha bisogno dell’aiuto del secondo pilota, Sergio Perez. Le caratteristiche di Monza, sono adeguate alla RB16B, così come alla W12, qui occorre molto motore, buona trazione ed efficienza aerodinamica.

Questa settimana si è aperta con gli ultimi aggiornamenti del mercato piloti, per la stagione 2022. Kimi Raikkonen a fine 2021 si ritirerà dalla Formula 1, e questo come un effetto domino ha innescato un susseguirsi di notizie: Valtteri Bottas lascerà la Mercedes, per approdare in Alfa Romeo, in sostituzione del connazionale. George Russell invece saluterà la Williams, per sedersi al volante della Mercedes, al posto di Valtteri. Chiaramente i riflettori saranno puntati su di loro, anche in vista del prosieguo del campionato.

Il GP Italia è la gara di casa anche per l’AlphaTauri (ex Toro Rosso), avendo la sede a Faenza, e lo scorso anno vincitrice con Pierre Gasly. Gara di casa anche per le altre Scuderie motorizzate Ferrari, come Alfa Romeo Racing e Haas. Grande attesa anche per l’unico italiano in Formula 1, Antonio Giovinazzi.

Dopo il GP Gran Bretagna, a Monza ritroveremo il nuovo format con la Sprint Qualifying, composto da prove libere 1 e qualifiche al venerdì, prove libere 2 e Gara Sprint al sabato, e Gara la domenica.

Autodromo Nazionale di Monza

L’Autodromo Nazionale di Monza, situato all’interno del Parco Reale di Monza, è tra i circuiti più storici. Ospita la Formula 1 e il GP Italia dal 1950 (tranne nel 1980), e date le caratteristiche è considerato il tracciato più veloce, per la presenza di tanti e lunghi rettilinei e le poche volte in cui si usa il freno: per questo è conosciuto come il ‘Tempio della velocità’. Il tracciato è lungo 5.793 m, i giri da percorrere sono 53 per una distanza di gara di 306,720 km e in senso orario.

Per affrontare al meglio questa pista, conta il motore, una buona trazione ed un ottimo set-up, sperando di tagliare il traguardo da vincitore e festeggiare sul caratteristico podio circolare posto al di sopra del rettilineo principale e orientato verso il pubblico e i tanti tifosi che solitamente affollano il tratto di pista ad applaudire e far festa insieme ai piloti.

Pirelli: C2, C3 e C4

Il nuovo format della Sprint Qualifying che vedremo a Monza, cambierà di conseguenza la normale allocazione dei pneumatici. Per il GP Italia, gara di casa per la Pirelli, sono state scelte le tre mescole: C2, C3 e C4, ovvero white hard, yellow medium e red soft. Queste tre mescole intermedia della gamma, sono state scelte dopo aver notato nelle edizioni precedenti, la tendenza del circuito a creare molte strategie e talvolta diversi..

Il “Tempio della velocità”, è noto per i suoi rettilinei che richiedono un basso carico aerodinamico, per ridurre la resistenza aerodinamica e massimizzare la velocità in rettilineo. Tutto questo sarà favorita la tenuta al grip meccanico. Fondamentale, sarà una buona trazione. L’impianto frenante sarà messo a dura prova.

CHE TEMPO FARA’?

Cielo sereno e temperature gradevoli, sono attese per il weekend del GP Italia a Monza. Nella giornata di venerdì, il cielo sarà parzialmente nuvoloso, con temperature attese tra 17 e 28°C. Sabato 11 settembre, cielo parzialmente nuvoloso e temperature tra 17 e 28″C. Domenica, il cielo più soleggiato. Temperature tra 17° e 29°C.

ORARI TV

Un appuntamento da non perdere per tutti i tifosi ed appassionati, per coloro che seguiranno da casa il GP Italia, che sarà trasmessa in diretta ed esclusiva da Sky Sport F1 HD, ma anche da TV8. Se volete ci siamo anche noi di F1world con il Live streaming.

Qui in anteprima gli orari tv per seguire il 92° GP Italia 2021:

Venerdì 10 settembre 2021

ore 14:30-15:30: Prove Libere 1 (diretta su Sky Sport F1 HD; no diretta TV8)

ore 18:00-19:00: Qualifiche (diretta su Sky Sport F1 HD; no diretta TV8)

Sabato 11 settembre 2021

ore 12:00-13:00: Prove Libere 2 (diretta su Sky Sport F1 HD; no differita TV8)

dalle 16:30 alle 17:00: Sprint Qualifying (diretta su Sky Sport F1 HD e TV8)

Domenica 12 settembre 2021

dalle 15:00: Gara (diretta su Sky Sport F1 HD e TV8)