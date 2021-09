E’ ufficiale, Russell in Mercedes dal 2022

C’è l’ufficialità, George Russell sarà un pilota Mercedes a partire dalla stagione 2022

Dopo tante tribolazioni è finalmente ufficiale la partnership tra Mercedes e George Russell, il pilota inglese della Williams. Da sempre in orbita Mercedes, il britannico ha già potuto avere un assaggio del mondo della Stella a Tre punte durante il GP di Sakhir, quando venne chiamato a sostituire l’altro suddito di Sua Maestà Lewis Hamilton. Dalla prossima stagione invece i due andranno a comporre il duo titolare delle Silver Arrows. L’annuncio del ventitreenne di King’s Lynn è arrivato l’indomani dell’ufficialità del passaggio di Valtteri Bottas in Alfa Romeo.

“Per me è un giorno speciale, sia professionalmente che personalmente. E’ un giorno di emozioni contrastanti” – ha dichiarato Russell – “Sono entusiasta e allo stesso tempo onorato di guidare per Mercedes dal prossimo anno. E’ un grande passo avanti in termini della mia carriera, ma so che dovrò salutare tutti i miei colleghi e amici in Williams. E’ stato un privilegio poter lavorare con ognuno di loro e poter rappresentare la Williams in Formula 1. Quella del prossimo anno è una grande opportunità e voglio coglierla a due mani. Non voglio illudermi, so che sarà un percorso lungo e la curva d’apprendimento sarà abbastanza ripida”.

L’inglese classe ’98, già campione di GP3 e Formula 2, è in Formula 1 dal 2019 in forze alla Williams. Proprio durante la sua esperienza alla Mercedes in qualità di sostituto Russell ha ottenuto i suoi primi punti in carriera. Il primo podio per il numero #63 è arrivato lo scorso 29 agosto durante il tanto discusso GP del Belgio. L’approdo di Russell nella scuderia di Brackley lascia un posto vacante nel team di Grove. Il maggior indiziato per rilevare il sedile del britannico sembrerebbe essere l’anglo-thailandese Alexander Albon.