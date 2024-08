GP Italia, anteprima: info e meteo

GP Italia, round 16. Si torna in una Monza rinnovata, per una nuova prova del mondiale 2024. Attesa la Ferrari e la grande marea Rossa

Formula 1 Pirelli GP d’Italia, anteprima. Eccoci pronti a vivere uno dei weekend più attesi della stagione di Formula 1, specialmente in Italia, con il GP Italia a Monza.

L’Autodromo Nazionale di Monza, conosciuto come il Tempio della velocità, che nel 2022 ha compiuto 100 anni, rappresenta ormai una tappa imprescindibile nel calendario della Formula 1. Qui si respira un’atmosfera unica, tra adrenalina, emozioni, odori, suoni e rumori, che da molti anni accompagna, chi viene ad assistere alle corse, e alla Formula 1.

We all love a double header, don’t we? We go racing again in Monza this weekend #F1 #ItalianGP pic.twitter.com/u4iELFwX5x — Formula 1 (@F1) August 27, 2024

Il tracciato inoltre, con i suoi tanti rettilinei, le chicane, le poche curve tra cui l’iconica Parabolica, e l’alta velocità che le vetture raggiungono, è tra i più attesi e amati dai piloti e dagli appassionati. Una vera e propria sfida, per piloti e vetture, alle prese con una pista classica e vecchia scuola, e dove talvolta il più piccolo errore, può condizionare il risultato della gara, considerando che qui il sorpasso è difficile.

Eventi in pista e fuori

Come ogni anno, il weekend del GP d’Italia sarà ricco di eventi e iniziative, organizzati tra Monza e Milano. Oltre alla Formula 1, non mancheranno spettacoli di musica, con tanti Dj, attrazioni vari anche attorno al tracciato, pensati per i tifosi, e appassionati che arriveranno ad assistere al Gran Premio d’Italia. Eventi in programma in pista, ma anche fuori, come nella Fanzone allestita in autodromo e dove sarà possibile incontrare i piloti e team principal dei vari team.

Anche per domenica, l’attesa della partenza del Gran Premio sarà accompagnata da un susseguirsi di eventi e momenti di festa, a partire dalla parata dei piloti che effettueranno il consueto giro di pista, a bordo del camion o auto storiche.

A seguire la cerimonia d’apertura con l’Inno di Mameli, a pochi minuti dal via. Quest’anno sarà il tenore Francesco Meli a eseguirlo, accompagnato dal flautista Andrea Griminelli e dalla banda della Guardia di Finanza, che festeggia i suoi 250 anni. Ad accompagnare il tutto, ci sarà un gruppo di ballerini di S.G.Events che si esibiranno con delle vele spiegate a formare il tricolore italiano.

Purtroppo, quest’anno non ci saranno le Frecce Tricolori a sorvolare l’Autodromo al momento dell’Inno. I piloti e gli MB 339PAN sono impegnati in un lungo tour oltreoceano, tra Stati Uniti e Canada.

Tuttavia, c’è grande attesa per il pubblico e i tifosi, pronti ad assistere e sostenere i loro beniamini della Formula 1 e non solo, dalle tribune e dalle zone prato. I più fortunati, anche dal Paddock Club hospitality Village allestito in autodromo.

Ferrari…in black

Il GP d’Italia, è la gara di casa della Scuderia Ferrari. Per l’occasione, team e piloti avranno un nuovo look sulle tute, abbigliamento e cappellini: nero carbonio! Charles Leclerc e Carlos Sainz indosseranno una divisa, che mostrano un colore e trame, che ricordano quelli della fibra di carbonio, ovvero il materiale con cui per la maggior parte è costruita la SF-24. La livrea della vettura, mantiene il suo consueto rosso visto dall’inizio della stagione, con il nero che spicca in molte aree.

Charles and Carlos are the men in black Ferrari have released carbon-fibre themed race suits for their home race #F1 #ItalianGP pic.twitter.com/NVHYKJ0AGa — Formula 1 (@F1) August 28, 2024

La Scuderia Ferrari ha avuto un buon inizio di stagione, con tanto di podi e vittorie, ma con l’arrivo degli aggiornamenti, la situazione si è rivelata deludente e al di sotto delle aspettative, a livello di prestazioni e competitività. Ma anche, tanti errori di strategia e decisioni che hanno ulteriormente condizionato i risultati.

Al GP d’Olanda, la SF-24 ha mostrato un buon passo, tanto da permettere ai piloti di ottenere dei buoni risultati: Charles Leclerc in terza posizione con tanto di podio, e Carlos Sainz in quinta. Una vera sorpresa, visto che il weekend non era partito benissimo. Ciò avrà portato buonumore sia nel team che tra i tifosi, i quali ora sperano in un ottimo risultato a Monza.

A Monza, non mancheranno i Tifosi, e gli Scuderia Ferrari Club, pronti a tifare, sostenere e dimostrare il proprio affetto alla Scuderia di Maranello, accompagnati dal grande Cuore Rosso. E chissà che con tutto questo sostegno, non arrivi un ottimo risultato?

Our beating heart, our Tifosi ❤️ Can’t wait to see you this week!#ItalianGP #F1 pic.twitter.com/SLeq2lP3ZN — Scuderia Ferrari HP (@ScuderiaFerrari) August 28, 2024

L’ultima vittoria della Ferrari a Monza, risale al 2019 con Charles Leclerc. Il monegasco autore del podio a Zandvoort, si prepara ad affrontare il weekend italiano, con l’obiettivo di conquistare il miglior risultato possibile, sperando di poter contare su una SF-24 più competitiva e senza problemi. Stesso obiettivo per Carlos Sainz, il quale affronterà l’ultima gara a Monza e in Italia da pilota della Rossa. Di sicuro, vorrà salutare al meglio i Tifosi italiani e i ferraristi, con un ottimo risultato.

“Il Predestinato. Ferrari returns to the top step! At our house!” ❤️ What a moment for Ferrari and Charles Leclerc in 2019! #F1 #ItalianGP pic.twitter.com/id6c1HexcM — Formula 1 (@F1) August 28, 2024

Attesa per il ritorno di un italiano in pista… Kimi!

Max Verstappen e la Red Bull si preparano alla tappa di Monza, con l’intento di ritrovare la strada verso la vittoria che manca da qualche gara. La RB20 sembra far più fatica a livello di competitività e velocità… per lo meno, rispetto alle prime gare della stagione, e nei confronti degli avversari. Tuttavia, la lotta per la conquista dei titoli iridati continua, in particolare quella costruttori, sempre più a rischio.

A rischio per via di un’arrembante McLaren che dimostra di essere competitiva e veloce, e di sicuro lo sarà anche a Monza. La vittoria al GP Olanda, la terza di questa stagione, sembra confermare l’ottimo momento del team guidato dall’italiano, Andrea Stella, il quale vorrà ben figurare nella sua gara di casa. Vedremo cosa riusciranno a fare…

“The Italian Grand Prix is one of the most awaited races on the calendar.” ️ Ahead of this weekend’s race, we asked Lando, Oscar, and Andrea why they love the #ItalianGP. @okx — McLaren (@McLarenF1) August 28, 2024

Grande attesa per la Mercedes, che si spera riesca a riscattare la deludente prestazione di Zandvoort e recuperare terreno. Lewis Hamilton si prepara ad affrontare il suo ultimo GP d’Italia con la Mercedes, pensando al prossimo anno quando vestirà la tuta Rossa e si presenterà dinanzi ai Tifosi italiani. E chissà che non riesca a ottenere un buon risultato con la W15.

Intanto in casa Mercedes, fervono i preparativi per il debutto in Formula 1 del suo giovane pilota, Andrea Kimi Antonelli. Il pilota italiano impegnato in Formula 2, in FP1 scenderà sul tracciato di Monza al volante della W15 di George Russell, e affianco di Lewis Hamilton.

Exciting news! Kimi Antonelli will be making his FP1 debut at Monza this weekend He’ll be driving George’s W15 in front of his home crowd Head to our website to read more — Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team (@MercedesAMGF1) August 26, 2024

Gara di casa anche di…

Il GP d’Italia, è la gara di casa anche per la Visa Cash App RB (ex AlphaTauri), dato che la sede è a Faenza. Il team ha vinto nel 2020, con Pierre Gasly, e nel 2008 con Sebastian Vettel (all’epoca si chiamava Toro Rosso). Il team reduce da un inizio di stagione non perfetta, per via di una vettura che fa fatica a essere competitiva.

Gara di casa anche per le altre Scuderie motorizzate Ferrari, come Kick Sauber e Haas.

Come sempre, il Formula 1 Pirelli Gran Premio d’Italia 2024 sarà da seguire e da vivere appieno fin dalle prove libere. Sono tante le sfide altrettante interessanti e non mancheranno sorprese e colpi di scena.

Autodromo Nazionale di Monza

L’Autodromo Nazionale di Monza, situato all’interno del Parco Reale di Monza, è tra i circuiti più storici. Ospita la Formula 1 e il GP Italia dal 1950 (tranne nel 1980), e date le caratteristiche è considerato il tracciato più veloce, per la presenza di tanti e lunghi rettilinei e le poche volte in cui si usa il freno: per questo è conosciuto come il ‘Tempio della velocità’. Il tracciato è lungo 5.793 m, i giri da percorrere sono 53 per una distanza di gara di 306,720 km e in senso orario.

Per affrontare al meglio questa pista, conta il motore, una buona trazione ed un ottimo set-up, sperando di tagliare il traguardo da vincitore e festeggiare sul caratteristico podio circolare posto al di sopra del rettilineo principale e orientato verso il pubblico e i tanti tifosi che solitamente affollano il tratto di pista ad applaudire e far festa insieme ai piloti.

Nelle scorse settimane, si sono conclusi i lavori di riammodernamento iniziati i primi di gennaio 2024. Lavori che sono stati richiesti dalla FIA e da Stefano Domenicali, con l’intento di migliorare la sicurezza, l’impatto ambientale e le varie prestazioni della struttura. Altro obiettivo e speranza di Monza, è che questi lavori possano permetterle di continuare a ospitare la Formula 1 per altri anni, oltre al 2025, quando scadrà l’attuale contratto. Anche la pista ha subito dei lavori, con un nuovo asfalto e una nuova disposizione dei cordoli.

DRS

Come di consueto, la FIA, ha reso nota le zone dove sarà possibile attivare e sfruttare il sistema DRS. Saranno ben due le zone DRS sul circuito brianzolo.

la prima, sul rettilineo principale; la seconda, nel rettilineo che dalla Lesmo 2 porta all’Ascari (da curva 7 alla 8)

Le zone, avranno due punti di attivazioni: il primo sarà posizionato verso l’uscita della Parabolica, il secondo tra la Lesmo 1 e 2.

Pirelli: C3, C4, C5

Il GP Italia, la gara di casa anche per Pirelli, costruttore e fornitore di pneumatici in Formula 1. Inoltre, è il quarto anno che Pirelli è title sponsor del Gran Premio.

C3 P Zero White Hard;

C4 P Zero Yellow Medium;

C5 P Zero Red Soft

Sono le tre mescole più morbide della gamma, scelte anche per quest’edizione del GP d’Italia.

La caratteristica del Tempio della velocità, richiede la configurazione aerodinamica più bassa possibile, per privilegiare la velocità di punta diminuendo la resistenza all’avanzamento. Sarà importantissimo avere un buon grip meccanico.

Altri fattori molto importanti da tenere in considerazione, sono la stabilità in frenata e la trazione in uscita dalle chicane, che oltretutto mettono a dura prova le gomme. Da non sottovalutare i carichi laterali esercitati nelle curve veloci, come la Parabolica intitolata a Michele Alboreto, e la Grande.

Una vera e propria sfida, per le vetture e i piloti. Non mancheranno le ‘danze sui cordoli’, con le monoposto che saltellano all’interno delle chicane. L’impianto frenante, è piuttosto sollecitato.

A Monza, effettuare il pit-stop con il cambio di pneumatici, richiede molto tempo. Pertanto, la strategia sarà molto importante, dato che anche sorpassare è molto difficile. Strategia da studiare già dalle prove libere, quando i piloti e le vetture, assaggeranno per la prima volta il nuovo asfalto, e vedranno il comportamento dei pneumatici, soprattutto sulla lunga distanza, in termini di prestazione e di degrado. Attenzione, alle alte temperature previste nel weekend.

Attenzione al traffico, soprattutto in qualifica, che potrebbe condizionare il risultato finale e dunque la posizione sulla griglia di partenza. Occhio alla Safety Car, in particolare in gara.

A new trophy, a new Podium Cap, a new asphalt for the #ItalianGP You can read everything here: https://t.co/IxwiTZ93Gl pic.twitter.com/8VdXwgjbvQ — Pirelli Motorsport (@pirellisport) August 27, 2024

VROOOM!

Pirelli ha presentato il Trofeo che sarà consegnato al pilota vincitore del GP Italia 2024. Trofeo che è stato disegnato e realizzato da Andrea Sala, artista di arte contemporanea, in collaborazione con Pirelli Hangar Bicocca.

Il Trofeo è stato battezzato con il nome di VROOOM, un suono onomatopeico che vuole rappresentare attraverso forme astratte, la lunga storia di Pirelli e dei suoi pneumatici, e l’idea di velocità e accelerazione. È caratterizzato da una parte aggettante in Valchromat e da una base in alluminio cromato.

Sono quattro gli esemplari realizzati: tre per i piloti che taglieranno il traguardo e saliranno sul podio, e uno per il team vincitore.

Edizione speciale anche per il Podium Cap, che per Monza, sarà caratterizzato dal Tricolore della bandiera italiana.

CHE TEMPO FARA’?

Come di consueto, siamo andati a controllare le previsioni meteo per il weekend del GP Italia 2024. Ci sarà tempo sereno e sole. Qualche nuvola, ma non dovrebbe piovere. Attenzione al caldo, visto che le temperature che potrebbero superare i 30°C.

Tuttavia per sicurezza, è sempre buona norma tenere monitorato il meteo, sia per evitare spiacevoli sorprese, sia da parte dei team e addetti ai lavori, in vista del weekend e del Gran Premio.

Qui in anteprima, le previsioni meteo per il Formula 1 Pirelli Gran Premio d’Italia 2024:

Venerdì 30 agosto 2024

Temperature: max 35°C, min 24°C; Cielo sereno e sole splendente per l’intera giornata. Non sono previste piogge; Umidità al 22%. Vento atteso sui 7 km/h.

Sabato 31 agosto 2024

Temperature: max 35°C, min 24°C; Cielo sereno e soleggiato per l’intera giornata. Non sono previste piogge; Umidità al 24%. Vento atteso sui 8 km/h

Domenica 01 settembre 2024

Temperature: max 34°C, min 26°C; Cielo poco nuvoloso per l’intera giornata, con qualche addensamento in serata. Non sono previste piogge; Umidità al 30%. Vento atteso tra 13 e 16 km/h