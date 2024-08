Hamilton e la Ferrari: una seconda scelta per il titolo di Verstappen?

Lewis Hamilton è stato recentemente definito una “seconda scelta” per Ferrari riguardo la corsa al titolo mondiale. Tuttavia, sembra che al pilota britannico stia bene e sia pronto a strappare il titolo al rivale olandese

Tom Coronel, pilota olandese, ha dichiarato che la Ferrari avrebbe preferito avere Verstappen piuttosto che Hamilton per il 2025. Ritiene che solo con Max al volante la squadra possa diventare campione del mondo. Nonostante ciò, l’annuncio del passaggio del numero 44 alla Ferrari non ha lasciato spazio a dubbi: la squadra italiana spera che l’esperienza e il talento di Hamilton possano risollevare le sorti della “rossa”. Nonostante la sua attuale posizione nella classifica piloti.

Lewis ha recentemente interrotto una serie di sconfitte che duravano dal 2021, vincendo due Gran Premi, tra cui uno a Silverstone, il nono della sua carriera su quella pista. Tuttavia, Coronel sottolinea che queste vittorie sono state più una questione di fortuna che di pura abilità. Nonostante Hamilton abbia ereditato la prima posizione di Russell in Belgio, resta un pilota di punta. Ma Coronel dubita che la Ferrari possa offrire a Hamilton il successo sperato. Secondo lui, a Maranello serve qualcosa di più che il solo talento di Hamilton per tornare a vincere.

Meglio Verstappen?

Il 52enne pilota olandese ritiene che, nonostante l’arrivo di Hamilton sia stato un colpo da maestro per la Ferrari, la squadra avrebbe comunque preferito avere Verstappen. Inoltre, sembra che il passaggio di Lewis potrebbe rivelarsi un sogno che si trasforma in un incubo. Il britannico potrebbe trovarsi dietro alla Mercedes in pista nella prossima stagione. A detta di Coronel, Hamilton sta già preparando il terreno per il suo addio alla Mercedes, consapevole che dopo la Ferrari non ci sarà più nulla.

Il britannico ha firmato un accordo pluriennale con la Ferrari, anche se i dettagli del contratto non sono stati resi noti. John Elkann, presidente della Ferrari, ha ribadito che Hamilton non si è unito alla scuderia solo per concludere la sua carriera. Vuole conquistare l’ottavo titolo mondiale. “Vuole vincere l’ottavo titolo, e con Lewis siamo più forti”, ha dichiarato Elkann. “Non è qui per godersi la pensione, ma per vincere, e questo è fondamentale”.

Francesca Luna Barone