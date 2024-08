GP Italia: la conferenza stampa dei top team

La conferenza stampa del giovedì apre ufficialmente le danze per il weekend del GP di Italia, ma ecco le parole dei protagonisti

Dopo quasi 120 giorni di chiusura, il tempio della velocità accoglie i piloti nel giovedì della conferenza stampa , in vista per il GP di Italia. Dopo il weekend olandese, si guarda al prossimo Gran Premio con alcuni appunti dalla scorsa settimana. Con una McLaren divenuta ormai molto competitiva , la Red Bull guarda al campionato piloti con 75 punti di differenza. Ma quali sono state le parole dei protagonisti ?

Red Bull, Perez spiega le sue difficoltà

Primo a parlare, è lo scudiero della Red Bull che dopo una stagione difficile spiega quali sono state le principali problematiche. “Quello che la McLaren ha mostrato a Zandvoort è forte, ma abbiamo speranze concrete per pensare che l’Olanda sia stata negativa per il vento che abbiamo subito più di alti. Ora speriamo di poter essere nuovamente in gara. Ora capiamo i problemi della vettura, è solo questione il tempo di reazione. Comprendere il problema aiuta e aiuta a raggirarlo, ma ora conta risolverlo”.

Ferrari, fiducia alla vigilia del GP di Italia

Successivamente, a parlare è il pilota monegasco della Ferrari che tiene basse le aspettative , e alta la concentrazione. “Non voglio che gli ultimi due podi cambino troppo le nostre aspettative. Siamo in un momento in cui fatichiamo, ma abbiamo capito delle cose dopo Zandvoort. Magari lotteremo per il podio ma non so se lotteremo per la vittoria. Portiamo aggiornamenti che dovrebbero spingerci nella direzione giusta una volta messo tutto assieme. Questo aggiornamento dovrebbe aiutarci a migliorare un aspetto preciso della macchina.”

Mercedes , Hamilton positivo sulle performance

A concludere l’intervista è il pilota inglese della Mercedes, che si apre così a riguardo. “E’ sempre speciale essere qui, sono venuto tante volte. Ma stavolta è particolare. Il clima, la passione… Dopo l’Olanda? Abbiamo esaminato delle cose che col senno di poi avremmo fatto diversamente. La qualifica dovevo farla meglio, ma abbiamo imparato tanto dallo scorso fine settimana e vediamo. Portiamo aggiornamenti, ma non siamo gli unici. Spero che anche noi potremo essere lì a lottare”.