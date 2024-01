Monza: inizia il riammodernamento del circuito

Iniziati oggi i lavori di riammodernamento del circuito di Monza

I lavori di riammodernamento a Monza sono iniziati già questo lunedì, 8 gennaio. In linea di massima è previsto un investimento complessivo di oltre 21 milioni per un Gran Premio che ha un valore economico di 473 milioni di euro.

L’idea è che durino circa 140 giorni, cioè secondo le previsioni dovrebbe essere pronto per il Gran Premio, che sarà il primo fine settimana di settembre. Angelo Sticchi Damiani, presidente dell’Automobile Club Italiano (ACI), ha spiegato in apertura dei lavori che il valore economico prodotto dal GP d’Italia si aggira, secondo i dati Censis, attorno ai 473 milioni di euro. E di questi, circa 143 milioni hanno un impatto immediato e diretto sul territorio, secondo le informazioni di Radiocor e Corriere della Sera.

Questi lavori di ammodernamento di uno dei circuiti più emblematici della F1, che per la sola presenza in calendario paga 23 milioni di euro, avranno come asse centrale il miglioramento della sicurezza, dell’impatto ambientale e delle prestazioni generali della struttura. Che prevede nuove tribune, sottopassi e paddock club coperti. Tutto questo a poche settimane dalle pressioni di Stefano Domenicali sugli organizzatori del circuito. Era “deluso” perché i lavori di ristrutturazione non erano ancora iniziati, requisito fondamentale affinché l’Italia possa continuare a ospitare due eventi di calendario, insieme a Imola. Al momento, Monza ha un contratto fino al 2025, e questa sembra essere l’ultima opportunità per rinnovare oltre il 2026.

Domenicali: o tutto o niente

Ma in quell’occasione, e in tante altre, l’amministratore delegato della F1 è stato molto chiaro: è necessario investire nell’ammodernamento dei circuiti. Se non sono all’altezza degli altri circuiti e non è garantita la migliore esperienza possibile per i fan, non trovano posto nel vasto calendario delle competizioni, che quest’anno è di 24 gare. Sono stati quindi elaborati alcuni piani di intervento su alcuni aspetti sia di Monza che di Imola.

In linea di principio è prevista la costruzione di nuovi tunnel e strade aggiuntive , in modo da agevolare la circolazione degli appassionati che pagano un biglietto d’ingresso per accedere al circuito. Anche la pista dovrà essere riasfaltata con nuovi materiali, compresa una nuova disposizione dei cordoli, che dovranno essere riadattati di conseguenza. Questi sono gli interventi più importanti da affrontare in questo momento, anche se ci saranno anche lavori secondari per far sì che la pista dreni meglio.